「今日好き」中島結音、ミニ丈トップスでウエスト見せ「可愛くてセクシー」「憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた中島結音が12月31日までに、自身のInstagramを更新。三つ編みにパーカーと短めのトップスを合わせたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女「可愛くてセクシー」ウエストのぞく大胆コーデ
中島は「かーいいせっとあっぷ」とつづり、三つ編み姿に短めのTシャツ、パーカーのコーディネートを複数枚投稿。フードを目元まで下げてポーズをとったショットでは、引き締まったウエストが大胆にのぞいている。
この投稿に「可愛くてセクシー」「憧れる」「三つ編みめちゃくちゃ似合う」「かっこいいコーデなのに透明感もある」「可愛いの限界超えてきた」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
