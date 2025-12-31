¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¿·±ÇÁü¸ø³«¡¡¡È¥½ー¡É¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬Éã¤Ëµ§¤ë
¡¡2026Ç¯12·î18Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù½é±ÇÁü¸ø³«¡¡¡È¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡É¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬Éüµ¢¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþÂè1°Ì¡ÊÌó28²¯¥É¥ë¡¿Ìó4200²¯±ß ¢¨1¥É¥ë¡á150±ß·×»»¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£
¡¡2024Ç¯7·î¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊMCU¡Ë¤ò¸£°ú¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤ÇÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤¬¡¢²Ê³Ø¼Ô¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥àÌò¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆMCU¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤Ë¤ÏÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹±é¤¸¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹½é±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤Ï¡¢²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹ー¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë°ìÊý¡¢¼¡¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï²æ¤¬»Ò¤È»×¤·¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î²º¤ä¤«¤Ê°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2½µÏ¢Â³¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ØÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹±é¤¸¤ë¥½ー¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«2½µÌÜ¤«¤é·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡É¤Î¥Æー¥Þ¶Ê¤¬Í¥¤·¤¯ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥½ー¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¹ë²÷¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤Èà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¡È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Âç¤ÊÅ¨¡É¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¤«¡¢¶ÛÄ¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½ー¤Î2022Ç¯¤ÎÅÐ¾ìºî¡Ø¥½ー¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥Àー¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°ú¤¼è¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¥é¥Ö¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¦¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥½ー¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê±¿Ì¿¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¡¢Íò¤ÈÌµ±ï¤ÎÊë¤é¤·¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£Àï»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡£´íµ¡¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°Â¤é¤®¤ò¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡É¤ÎºÇ¶¯³Ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÌµÁÐ´¶¤¢¤Õ¤ì¤¿¡ÈÍë¿À¡É¤µ¤¨¤â¶¼°Ò¤òÊú¤¯Å¨¤ÎÁ´ËÆ¤È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤ËÂ³¤¥ë¥Ã¥½·»Äï¤³¤È¥¸¥çー¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥ë¥Ã¥½¡£¡Ø¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù°ÊÍè¤ÎMCUÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥çー¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ê¡Ø¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤Ç¡Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë