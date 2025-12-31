¡ÚÀ¤³¦»Ë¤Î¼ºÇÔ³Ø¡Û¡ÖÍ¥½¨¤ÊÂ¾¿Í¡×¤è¤ê¡ÖËÞÍÇ¤Ê¿ÈÆâ¡×¡Ä¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÄë¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¡È¿Í»ö¤Î¼ºÇÔ¡É
µÞÀ®Ä¹ÁÈ¿¥¤¬¡Ö¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡×¤Ç¸Ç¤Þ¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼°ì½Ö¤ÇÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤«¡©
ÀäÄº´ü¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬Áª¤ó¤À
¡Ö°ìÂ²»ÙÇÛ¡×¤È¤¤¤¦Åý¼£¥â¥Ç¥ë
ÇÆ¸¢¤Î³ÎÎ©¤¬²ò¤Êü¤Ã¤¿¡Ö·ìÂ²Åý¼£¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹
ÀäÄº´ü¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÅý¼£¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼«¤é¤Î°ìÂ²¤ò³ÆÃÏ¤Î²¦°Ì¤Ë½¢¤±¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢¹ÄÄëÂ¨°ÌÅö½é¤³¤½¡Ö¿ÈÆâ¤Ó¤¤¤¡×¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀªÎÏ¤¬È×ÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1806Ç¯°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÍÞÀ©¤Ï½ù¡¹¤Ë´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤½£³ÆÃÏ¤Î¶ÌºÂ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥Ü¥Ê¥Ñ¥ë¥È¤Î±Æ
¡üÄï¥ë¥¤¡§¥ª¥é¥ó¥À²¦
¡üÄï¥¸¥§¥í¡¼¥à¡§¥ô¥§¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó²¦
¡üµÁÄï¥ß¥å¥é¡§¥Ê¥Ý¥ê²¦¡Ê¸åÇ¤¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó²È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£ÃéÀ¿¿´¤¬³Î¼Â¤Ê°ìÂ²¤ò³ÆÃÏ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢»ÙÇÛ¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦À¯¼£Åª¡¦¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤·¤¿¡£
³×Ì¿¤ÎÍýÁÛ¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÎäÅ°¤Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à
¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ï¡¢µ®Â²À©¤ÎÇÑ»ß¤ÈÆÃ¸¢¤ÎÈÝÄê¤ò·Ç¤²¤Æ»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î¡Ö°ìÂ²¤Ë¤è¤ë²¦°ÌÆÈÀê¡×¤ÏµÕ¹Ô¤Ë¤â±Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹Âç¤ÊÄë¹ñ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼£¤á¤ë¸½¼ÂÅª¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÂ²»ÙÇÛ¤ÏÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²òÀâ¡ÛÁÈ¿¥µÞ³ÈÂç´ü¤Î¡Ö¿Í»ö¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÁá¤¯ÎÎÅÚ¡Ê»Ô¾ì¡Ë¤¬¹¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Íºà¤¬¸Ï³é¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¡¢µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤òÁÏ¶È¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤ä¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¸Ç¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¡ÊÃéÀ¿¿´¡Ë¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎËÉ±ÒËÜÇ½¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÆ±¼ÁÀ¡×¤¬¾·¤¯¸½¾ì¤Î¹ÅÄ¾²½
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀïÎ¬¤Ï½ô¿Ï¤Î·õ¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡Ê·ìÂ²¡Ë¤Ð¤«¤ê¤¬³Æ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê»Ù¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤Î¸½¼Â¤ËÂ¨¤·¤¿½ÀÆð¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î»ö¾ð¤è¤ê¤â¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Åý¼£¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌ±½°¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Ò¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¤ÎÏÀÍý¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë·Ð±Ä¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ô¾ì¡Ê²¤½£³ÆÃÏ¡Ë¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò¼º¤ï¤»¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¹ÅÄ¾²½¤ò¾·¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Â°¿ÍÀ¤òÄ¶¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ø
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢µðÂç²½¤·¤¿ÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤È¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¡Ê·ìÂ²¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Â°¿ÍÅª¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤·Â³¤±¤¿ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î°Ò¸÷¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÇ°¤ò¶¦Í¤·¼«Î§Åª¤ËÆ°¤±¤ë¡ÖÂ¾¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£·ìÂ²Åý¼£¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÃ¦Èé¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò°ï¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¤³¦»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£