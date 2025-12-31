¡Ú¸×ÈÖ¤¬Áª¤Ö2025¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¡¡Éüµ¢Àï¤ÇÌÔ¸×¤¬¼è¤êÌá¤·¤¿¡ÈÀÜÀïÎÏ¡É¡¡7¡¦1µð¿ÍÀï¡á2¡½1
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤Îºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÊ¨¤¤¤¿2025Ç¯¤â¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1Æü¡£2¥ê¡¼¥°À©ºÇÂ®¤Î9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¡¢¼çÎÏ¤¬¸®ÊÂ¤ß¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëÇ®¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¸×ÈÖµ¼Ô¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¡×¤òµó¤²¡¢°ìÇ¯¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤ò¡¢¸×ÅÞ¤ÎÂç´¿À¼¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£6·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÂÇµå¤¬Æ¬Éô¤òÄ¾·â¤·¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¡£°Ì´¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Éüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±àÁ´ÂÎ¡¢360ÅÙ¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë¡¢±¦ÏÓ¤ÏÎÏ¶¯¤¤1²óÎíÉõ¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤¬È´¤±¤¿6·î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5ÀïÏ¢Â³µÕÅ¾Éé¤±¤ò´Þ¤à7Ï¢ÇÔ¤â·Ð¸³¡£´°Á´¤Ë¾¡¤ÁÊý¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÁè¤¦»î¹ç½ªÈ×¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¼¥í¡×¤ÎÉÔºß¤Ï¶Á¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ëÃæ¡¢ºÊ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìó1¥«·î¤È¤¤¤¦Áá´üÉüµ¢¤¬¼Â¸½¡£¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¤¤Ä¤â¤ÎÀÐ°æ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÌÔ¸×¤Î¡ÈÀÜÀïÎÏ¡É¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë