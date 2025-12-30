¥Ò¥«¥ë¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ°²è¥¢¥Ã¥×¡¡YouTube¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖºÇ¶áËÜÅö¤Ë¡È»£±Æ¤·¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á´¤¯µ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î2½µ´Ö¤º¤Ã¤È»£±Æ¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÄê´üÅª¤ËËÍ¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¥Í¥¿¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬2½µ´Ö¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤°¤é¤¤¤«¤â¤Ç¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö°ì±þÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÀº¿À²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡ÈÌµµ¤ÎÏ¾É¸õ·²¤«¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤À¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÌ¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤È¤«¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Äê´üÅª¤ËÍè¤ëÇÈ¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÆ°²è¤ò»£¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤â¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê´ë²è¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤è¤ê¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸½¾õ¤òYouTube¤ÇÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2½µ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£