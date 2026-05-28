news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『サルに襲われた』中学生らケガ兵庫・姫路市で目撃相次ぐ」についてお伝えします。◇◇◇カメラが捉えたのは、建物の上をゆっくりと歩き、そのまま座り込むサル。26日午後6時頃、兵庫県・姫路市で撮影された映像です。このサルと同一かはわかっていませんが、同じ日、周辺でサルが出ていると警察に通報がありました。警察が駆けつけると、12歳の男子中学生2人は「サル