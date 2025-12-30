Threadsで話題になっているのは、チワワっぽさがなさすぎるチワワさんの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で10万2000回を超えて表示されており、「チワワ界のピットブル」「どすこいｗｗ」「中学で1番ケンカ強い子感ある」などのコメントの他、1万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『チワワとは思えない』迫力がありすぎる犬のお散歩】

迫力がありすぎるチワワさん

Threadsアカウント「m.s.h.rbell0523」の投稿主さんは、『ポン太』くんという可愛いチワワと暮らしています。話題になったのは、ポン太くんがお散歩を楽しむ一幕です。意気揚々と歩くポン太くんでしたが、その姿にたくさんの反響が寄せられました。

ポン太くんの姿は、チワワとは思えないほど貫禄溢れるものだったのです。むっちりとした体型は、まるで力士のよう。やや横長の顔も、太くて大きな前足も、チワワの華奢なイメージからは想像できないほど…。「ドシン、ドシン」と迫力ある足音が聞こえてきそうなポン太くんは、チワワというよりピットブル…！？

チワワ界のピットブル！？

実は、ポン太くんはもともと骨格がしっかりしたわんこ。体重は5.7kgもあり、チワワとしてはかなり大きめです。絶賛ダイエット中とのことですが、その逞しい体つきは、やはり天性…。

強者感溢れるポン太くんですが、実はお花が好きという意外な一面があるといいます。お散歩中、お気に入りの花を見つけると、踏ん張って離れようとしないこともあるそうです。

チワワのイメージを覆すほどの風貌を持つポン太くん、唯一無二の姿がたまりません♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「めちゃくちゃ可愛いです」「こんなに貫禄あるチワワ見たことない」「むちむち感がたまりません」など沢山の反響がありました。

たてがみを失ってションボリ

普段はふさふさロングコートのポン太くんですが、夏場は毛を短く刈るそうです。暑さ対策として行っているそうですが、ポン太くんにとってはちょっぴり不本意な模様。

ライオンのたてがみのような首周りの毛がお気に入りなのか、トリミングが終わるとあからさまに機嫌が悪くなるのだといいます。ちょっぴり怒ってしまったポン太くんの顔も、威厳が溢れて逞しい…！

他のチワワにはない「強さ」が、ポン太くんのチャームポイントなのかもしれませんね！

Threadsアカウント「m.s.h.rbell0523」には、ポン太くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「m.s.h.rbell0523」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。