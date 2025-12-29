RSK山陽放送、「能舞台」の使用について声明 前首相の対談めぐり、SNS上で指摘→説明＆謝罪
RSK山陽放送は29日、公式Xを更新し、指摘を受けていた能舞台の使用について、説明と謝罪を行った。
【写真あり】これは確かに指摘受けるかも…前首相の対談めぐり、SNS上で指摘を受けた問題の画像
同社は、27日午後3時放送の『石破茂×小長啓一 未完の列島改造』において、能舞台の上にソファーを置き、そこに2人が土足で座った写真を投稿。このポストに「本格的な檜舞台に土足で上がり、重い家具調の椅子に座るのは、能楽の伝統に対する冒涜です」「ソファーに土足です。能舞台についてのルールも書かれているのに、局側も何も確認しなかったのでしょうか」「これは…ひどいな。土俵で同じことする？茶室で同じことする？」など、批判を受けていた。
これを受け、29日に同社は「能舞台の使用に関し、ご指摘をいただいている件についてご説明します」「能舞台保護のため、予め床板の上に養生を施した状態で収録を行いました」と経緯を説明。「説明（表示）が不十分だったことにお詫び申しあげます」と詫びた。
【写真あり】これは確かに指摘受けるかも…前首相の対談めぐり、SNS上で指摘を受けた問題の画像
同社は、27日午後3時放送の『石破茂×小長啓一 未完の列島改造』において、能舞台の上にソファーを置き、そこに2人が土足で座った写真を投稿。このポストに「本格的な檜舞台に土足で上がり、重い家具調の椅子に座るのは、能楽の伝統に対する冒涜です」「ソファーに土足です。能舞台についてのルールも書かれているのに、局側も何も確認しなかったのでしょうか」「これは…ひどいな。土俵で同じことする？茶室で同じことする？」など、批判を受けていた。
これを受け、29日に同社は「能舞台の使用に関し、ご指摘をいただいている件についてご説明します」「能舞台保護のため、予め床板の上に養生を施した状態で収録を行いました」と経緯を説明。「説明（表示）が不十分だったことにお詫び申しあげます」と詫びた。