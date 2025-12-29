2025Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿Ê²½¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Á°Äó¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î°è¤ò±Û¤¨¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ­¤ÈÁÏÂ¤À­¤ÎÁ°Äó¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¡º÷¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜÅÀ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤âÊ¬»¶¡¦ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Ñ¡¼¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´É¾¸ ºÇ¹â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCMO¡Ë¤òÌ³¤á¤ëÍ§ß·ÂçÊå»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£

¡½¡½2025Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤­¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£

ROAS¤ÎÂç¤­¤Ê²þÁ±¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÁÛµ¯³ÍÆÀ»Üºö¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®¸ù¡£¸Ä¿ÍÂ¦¤ÈË¡¿ÍÂ¦¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅý¹ç¡£

¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤­¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£

AI¤Î³èÍÑ¤ä¡¢AI¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÑÍý´Ñ¤Î·ÁÀ®¤Ç¤¹¡£

¡½¡½2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î·ÁÀ®¡£¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹×¸¥¤È¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¹×¸¥¤ÎºÇÅ¬²½¡£