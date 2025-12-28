WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×»ö¼Â¡¡¥É·³219²¯±ßÃË¤¬¡Ä¼±¼Ô»ØÅ¦¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×
¥Ñ¥·¥ä¥¹»á¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¡È¥¬¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10Ç¯1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó219²¯1300Ëü±ß¡ËÃË¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¡¼¥Ê¡¦¥ê¥¾¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥Ñ¥·¥ä¥¹»á¤¬WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¥Ñ¥·¥ä¥¹»á¤Ï¡Ö¡ÊÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ë¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¡¼¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤´¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢WBC¤ÇÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Í½ÁÛ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤È¸À¤¨¤ë¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥Ó¡¼¥¹¥È¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡£¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¤Ï¸ª¤Î²ø²æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Æ¥å¥é¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆPCA¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥ê¥¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥«¥ë¤¬ÀèÈ¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤â¹µ¤¨¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¹µ¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Íý²ò¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤é¸«¤ë¤È¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤ÏMVP¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¼ÂºÝ¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ïº£µ¨¤ÏÂÇÎ¨.296¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢61ÂÇÅÀ¡¢OPS.901¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏJT¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬ÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ß¥¹¤Ï¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¥ê¥¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥É¥Ê¡¼¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥º¡£¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈWBC¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£MLB¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬¥é¥Æ¥ó·Ï¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿¿·õ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½Ð¾ì¤òÁÊ¤¨¤¿¤é¡¢Ã¯¤¬¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ø½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ÏÁêÅöÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£WBC¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Â³¡¹»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë