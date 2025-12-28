リチャードがイケメン認定「岡本さんの横顔」

巨人のリチャード内野手が12月に結婚した元HKT48の外薗葉月さんのYouTubeチャンネルで岡本和真内野手とのエピソードを明かした。22日に公開された動画内で語り、「バカにしてるのか」と突っ込まれた出来事を伝えた。

リチャードは今年5月にトレードで巨人に加入。岡本とはゲームなどでも親交を深めたという。動画内でファンからのさまざまな質問に答えていた。「巨人に来て一番美味しかったものは？」という問いに対しては、「岡本さんに聞いたハンバーグ屋がめちゃくちゃ美味しかった。岡本さんの『ここだよ』っていうのはハズレがない」と明かした。

そんな中、「かっこいいと思う選手は？」という質問がファンから寄せられた。リチャードは「顔は坂本（勇人）さんか小林誠司さん、あと岡本さんの横顔」と回答した。

「この前ふと横から見た時にまじでかっこよくて」。岡本自身にも「横顔めっちゃかっこいいっすね」と伝えたという。すると「『お前それバカにしてんのか』って言われた。でも本当に思ったのよ。表を見てても『岡本さんだ』って思う、でも横を見た時に『え、めっちゃイケメンじゃん』って。岡本さんの横顔って検索して」と力説していた。（Full-Count編集部）