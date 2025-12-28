トヨタ「ランクル250」や「RAV4」がタフ仕様に！ ジャオスが7台展示へ【東京オートサロン2026】

ジャオスは、2026年1月9日から開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

ブースでは、トヨタ「RAV4」や「ランドクルーザー250」、日産「エクストレイル」、三菱「デリカD：5」など、人気SUVをタフに仕上げた全7台のカスタマイズカーが披露される予定です。

【画像】すげぇ… これが「最新トヨタのゴツモデル」画像で見る！（8枚）

世界最大級のカスタムカーイベントとして知られる「東京オートサロン2026」が、2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉県）で開催されます。

老舗4WD＆SUVパーツメーカーであるジャオスは、長年の経験とノウハウを注ぎ込んだ最新のデモカー全7台の出展を行います。

東ホール（HALL 8）のメインブースでは、SUVファンから根強い支持を集める3台の主力モデルが展示されます。

具体的には、トヨタ「RAV4」、三菱「デリカD：5」、そして日産「エクストレイル」が登場。

特にエクストレイルは「ROCK CREEK」グレードをベースとした「JAOS style」での展示となり、その仕上がりに注目が集まります。

さらに同ブース内では、モータースポーツファン必見の特別展示も行われます。

過酷なオフロードレースとして知られる“58th SCORE BAJA 1000”に参戦した「LEXUS GX550h “OVERTRAIL” TEAM JAOS 2025 ver.」が実車展示される予定です。

この車両は、大会史上初となるハイブリッドモデルでの完走を果たし、クラス2位を獲得するという快挙を成し遂げた歴史的な1台であり、その迫力を間近で確認できる貴重な機会となります。

一方、東ホール（HALL 7）の車両展示スペースにも、注目の最新モデルが並びます。

こちらでは、発売以来大きな話題となっているトヨタ「ランドクルーザー250」をはじめ、スバル「フォレスター」、そして軽スーパーハイトワゴンの三菱「デリカミニ」を展示。

本格クロスカントリー車から軽自動車まで、幅広い車種ラインナップに対してジャオスが提案する「SUV＆4WDカスタマイズの世界観」が表現されています。

会期中、ジャオスのブースでは展示車両のリーフレット配布に加え、同社のモータースポーツ活動「TEAM JAOS | MOTOR SPORTS PROJECT」の記録をまとめたオウンドメディア『NEW ADVENTURE（特別版）』の配布も予定されています。