¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥¹¥ー¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿¡×5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥ー¾ì¤Ç2025Ç¯12·î28Æü¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
12·î28Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢¾®Ã®»ÔÄ«Î¤Àî²¹Àô1ÃúÌÜ¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥ー¾ì¤Ç¡Ö¥¹¥ー¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¶´¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤ÏÄÌÊó¤«¤éÌó40Ê¬¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
