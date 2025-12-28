ジャンボ宝くじで過去に2回の高額当せんを経験した女性が『ABEMA Prime』に出演し、使い道や後悔についてなど語った。

■ジャンボ宝くじで1000万円、1億円の高額当せん

1995年に100枚購入したサマージャンボで1000万円、2012年に500枚購入したドリームジャンボで1億円の高額当せんを経験した田中啓子氏。お金の使い道について、「1億円に関しては、ちょうど車が古くなっていたので、新車の国産車を購入した。あとは家のローンが少し残っていたので、それを銀行でお返しした」と説明。

当せんしたことについては、「夫には話した。しかし話さなければ独り占めできたので、今思うと、もう少し考えて言わなければよかった…と思うときがある」と答える。その理由について、「最初は喜びを分かち合いたい、一緒にハッピーになりたい気持ちがあったが、喧嘩をしたときなどに『こいつに言わないほうがよかったな』と思う」と述べた。

■「過去に色々出ているところで買ったほうがいい」

田中氏はジャンボ宝くじを毎回買っているが、1億円の高額当せんする前に不思議な夢を見たという。「宝くじ売り場で、『お客様、500万円当たっていますよ』っていう夢を見て目が覚めた。それまでは期待していなかったが、あまりに生々しい夢だったので、すぐに売り場の販売員に見てもらった」。

すると、「販売員さんに『お客さん、当たっていますよ』と言われて、夢の通りだと思って『500万円、やっぱり当たったんですね』と言ってしまった。でも、『そうじゃないです。もっと高額なんです』と言われ、逆に信じられなかった。どれが夢なのか、どうなっているのかという感じだった」と振り返った。

自身の必勝ジンクスについては、「私の場合、2回とも都内の有名売り場、銀座のほうで買った。行くとわかるが、すごく活気がある。絶対に出るような『気の巡り』を感じる不思議な売り場だ。どうせ買うなら、過去に色々出ているところで買ったほうがいいと思う」との考えを語った。

（『ABEMA Prime』より）