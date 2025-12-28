¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÉÔË¡¿¯Æþ¤« ½÷(39)¤òÂáÊá ¡Ö¤Ê¤¼ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡× °°Àî»Ô
2025Ç¯12·î27Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷(39)¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï27Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»ÔÅìÂëÀ´¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
27Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¤â¤á¤¿µÒ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï26Æü¤«¤é27Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤â½ÉÇñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àº»»»þ¤Ë½¾¶È°÷¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢27Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¤ËºÆÍèÅ¹¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÌµÃÇ¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤«Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
