群馬県の関越道で起きた多重事故で、現場から性別などがわからない遺体が新たに見つかりました。死者はあわせて2人となり、26人がけがをしています。

【映像】67台が絡んだ事故現場の様子

26日午後7時半、関越道の水上インターチェンジ付近で「玉突き事故が発生して集団災害」と通報がありました。

警察によりますと、中型トラックに大型トラックが衝突したのをきっかけにあわせて67台が絡む事故が起きました。そのうち1台から火が出て、周辺にあったあわせて20台が燃えたということです。

この事故で東京・調布市の脇田美雪さん（77）が死亡し、現場から身元や性別がわからない遺体が新たに見つかりました。26人がけがをしていて、このうち5人が重傷です。

当時、現場では雪が降っていて、警察は車両がスリップしたとみて、詳しい状況を調べています。

関越道の湯沢インターチェンジと月夜野インターチェンジの間では、現在も通行止めが続いています。

解除までに相当な時間がかかる見込みで、NEXCO東日本は関越道を利用した外出を控えるよう求め、やむを得ず利用する場合は上信越道や磐越道などへの迂回を呼びかけています。（ANNニュース）