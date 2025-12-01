Âç¤¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤¿£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¡´äËÜ¾È¤Î£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£ÅÄ©Àï¤Ï¸Â³¦¤«
¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×´äËÜ¾È¤¬£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤Îà°úÂà´íµ¡á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î£²£´¡¢£²£µÆü¤ÈÆóÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£ÓÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å£²£°£²£µ¡ÁÂè£´£³²óÂç²ñ¡Á¡×¡£´äËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëà¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯á¤À¡£
¡¡´äËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢£²£°£±£·Ç¯¤ËÇ°´ê¤Î½é½Ð¾ì¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÆþ½ê¤«¤é£±£°Ç¯¤¬²á¤®¡¢¤½¤í¤½¤í¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡££Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤«¤é¼¤á¤º¤Ë¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤Ï¾ïÏ¢¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Ë¤Ï£±£ó£ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½é¥¯¥ê¥¢¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬º£²ó¡¢´äËÜ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÄ¾Á°¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£°·îËö¤Ï£±Æü¤òÄÌ¤·¤Æ±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢£±£ó£ô¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¯¥ê¥¢¼Ô¤ÏºòÇ¯¤Î£²£±¿Í¤«¤é°ìµ¤¤Ë£·¿Í¤Ø·ã¸º¡£»²²Ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¤¬Á´¼££³¤«·î¤Î¹üÀÞ¤òÉé¤¦¤Ê¤É¡¢´í¸±ÅÙ¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£´äËÜ¤µ¤ó¤Ï½ÐÈÖ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ìÉ½¾ð¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´Ø·¸¼Ô¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££±£±·î£±£µÆü¤«¤é¤Ï£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¤³¤³¤ÇÌµÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜ¤Ï±«Å··è¹Ô¡£´ÊÃ±¤Ë¼ýÏ¿¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡£´äËÜ¤µ¤ó¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¤Î»²Àï¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ì´¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å¤¬º£¡¢´äËÜ¤Ë½Å¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£