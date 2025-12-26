この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達Vlogを公開しているYouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uberクリスマス配達やったら稼げますか？《ウーバー配達員》」と題した動画を投稿しました。雨が降る12月25日のクリスマス当日にUber Eatsの配達を行い、実際に稼げるのかを検証しています。

動画の冒頭、せーけんわーるど氏は前日のクリスマスイブも雨の中稼働し、時給3,000円ほど稼げたと報告。しかし、ドミノ・ピザの店舗がパニック状態に陥り、商品を受け取るまでに時間がかかったことを明かしました。他の配達員からはピザハットで2時間待ちを告げられたという声も寄せられており、クリスマスシーズンのピザ店での配達には注意が必要な様子がうかがえます。

この日のクエストは、雨天時の「雨クエ」とピークタイムのクエストが重なり、合計12回の配達で5,500円の追加報酬が見込める好条件。しかし、いざ稼働を開始すると、12kmで1,666円、14.6kmで2,940円といった高額ながらも長距離の配達依頼が続きます。せーけんわーるど氏はこれらを断り、より効率の良い案件を待ちます。その後、浅草の店舗への配達依頼を受け、向かう途中でケンタッキーフライドチキンの追加依頼も受注。クリスマスらしい案件をスムーズに受け取り、配達へと向かいました。

最終的に、この日の稼働は3時間35分で14件の配達を完了し、売上は14,724円、時給換算で約4,200円という結果になりました。クエストをうまく活用できたことが高収入につながったようです。雨とクリスマスという特殊な状況下での配達の様子は、フードデリバリーに興味がある人にとって参考になるでしょう。

