BLACKPINK・ROSE（ロゼ）の「APT．」が、昨年に続き、今年の韓国音楽界も席巻した。韓国メディアの毎日経済は26日「ROSEのAPT．が今年も総なめ…TikTok『2025今年の音楽』国内チャート1位」の見出しで詳報した。

ROSEは米国シンガー・ソングライターのブルーノ・マーと昨年10月に「APT．」をリリースした。発売直後から大きな話題となり、グローバルシンドロームを起こした。発表当時から注目され、ビルボード「HOT100」チャートに45週連続ランクインし、K−POP最長ランクインの記録を作った。

ミュージックビデオも注目され、YouTube再生回数は22億回を超えた。その人気は今年まで続いた。アップルミュージック（Apple Music）の「今年の曲」に選ばれたのに続き、ビルボード2025「グローバル200」で1位、「HOT100」で9位となった。

さらに、TikTokがこのほど発表した「2025今年の音楽（Year in Music）」チャートでも、韓国内音楽部門1位、グローバル音楽部門6位に入った。