【ワークマンの2,000円台アウター】が優秀！「1着で2通り楽しめる」「冷気を通しにくい」

いよいよ寒さが厳しくなってきた今の時期。アウターを買いたいけれど、出費は抑えたい……。そんな大人女性の強い味方になりそうなアイテムが、【ワークマン】から登場！ 今回編集部が注目したのは、2,000円台というお手頃価格でゲットできるアウター。2WAY仕様や防風など実用性に優れており、お値段以上に活躍しそうです。

1着で違った表情が楽しめるリバーシブルジャケット

【ワークマン】「レディース防風ベロアB3タイプジャケット」\2,500（税込）

上品なベロアと冬ムード満点なボアのリバーシブルジャケット。1着で2通りの着こなしが楽しめて、2,000円台ながら幅広いシーンで活躍しそう。防風機能付きで、しっかり寒さも防げる優れもの。グレージュ・ブラウン・ダークブラウン・ブラックというシックな色展開も、大人には嬉しいポイント。

マンネリ回避！ ジャケットとベストの2WAY仕様

【ワークマン】「レディースデタッチャブルボアスタンドジャケット」\2,900（税込）

もこもことしたボア素材が冬ムードを盛り上げてくれるジャケット。袖をファスナーで取り外すとベストとしても着られて、マンネリになりにくいのが魅力的。公式サイトによると「冷気を通しにくい防風仕様」とのことで、寒さが本格化するこれからの季節に重宝しそう。両サイドと左胸には小物を入れられるポケット付きと、実用性もバッチリです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M