Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¡ÖÂç½ÂÂÚ¥·¡¼¥º¥ó¡×ÆÍÆþ¡ª ¥Ô¡¼¥¯¤Ï¡Ö1·î2Æü¤È3Æü¡×¤Ë½¸Ãæ¡ª ¡ÖºÇÂç35kmÍ½Â¬¡×¤â¡© Á´¹ñ¤Î¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Îº®»¨¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹âÂ®½ÂÂÚ ¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡¡NEXCOÅìÆüËÜ¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¡¢NEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¢JBËÜ»Í¹âÂ®¡¢ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï2025Ç¯11·î26Æü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë½ÂÂÚÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¶è´Ö¤Çº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿Ç¯ÌÀ¤±¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¤¤¤Ä¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¡£»Å»ö¤äµ¢¾Ê¤Ê¤É¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡× ¤³¤ì¤¬¡ÖÆÃ¤Ëº®¤àÆ»Ï©¤È¥Ô¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê26Ëç¡Ë
¡¡2025Ç¯Ëö¤«¤é2026Ç¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢12·î27Æü¤¬ÅÚÍËÆü¤Ç¡¢12·î31Æü¡ÊÂç³¢Æü¡Ë¤Ï¿åÍËÆü¡¢¿·Ç¯1·î1Æü¡Ê¸µÃ¶¡Ë¤ÏÌÚÍËÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»°¤¬ÆüÌÀ¤±¤ËÆüÍËÆü¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢½µÌÀ¤±·îÍËÆü¤Ï1·î5Æü¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÎñÄÌ¤ê¤ÎµÙ¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢12·î27Æü¤«¤é1·î4Æü¤Ë¤«¤±¤ÆºÇÂç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¸òÄÌ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡Öµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤è¤ëº®»¨¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡NEXCO³Æ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö10km°Ê¾å¤Î¸òÄÌ½¸Ãæ½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¡×¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë½ÂÂÚÄ¹¡×¡¢¡Öº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯Æâ¤Îº®»¨¤Ï¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Î12·î26Æü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°Ê¹ß¤Ï1·î1Æü¤Þ¤Ç¾¯¡¹¤Îº®»¨¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î26Æü¤«¤é¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë½ÂÂÚ²ó¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢12·î31Æü¤È1·î1Æü¤Ïº®»¨¤¬°ìÃ¶Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤¬ºÇ¤âº®»¨¤¹¤ë¥Ô¡¼¥¯Æü¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤È1·î3Æü¡£
¡¡²¼¤êÀþ¤Ç¤Ï1·î2Æü¤Ë21²ó¡¢1·î3Æü¤Ë15²ó¤Î¡Ö10km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚÈ¯À¸¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾å¤êÀþ¤Ç¤Ï1·î2Æü¤Ë38²ó¡¢1·î3Æü¤Ï45²ó¤Î¡Ö10km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚÈ¯À¸¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë30km°Ê¾å¤ÎÂç½ÂÂÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1·î2Æü¤Ë2²ó¡¢1·î3Æü¤Ë4²óÈ¯À¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NEXCO³Æ¼Ò¤Ï¡Ö½ÂÂÚÍ½Â¬¤ò»²¹Í¤Ëº®»¨¤òÈò¤±¤¿Ê¬»¶ÍøÍÑ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î2Æü¤È1·î3Æü¤Î¥Ô¡¼¥¯¤òÈò¤±¤Æ¡¢1·î1Æü¤ä4Æü¤Ê¤É¤ÎÈæ³ÓÅªº®»¨¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¤òÁª¤ó¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤´¤È¤Ë20km°Ê¾å¤Îº®»¨Í½ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÅìËÌÆ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§1·î2Æü¡Ê11»þ¡Ë¡¡±©À¸PAÉÕ¶á¤Ç25km
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î3Æü¡Ê17»þ¡Ë¡¡²Ã¿ÜICÉÕ¶á¤Ç35km
¡üNEXCOÅìÆüËÜ¡¦´Ø±ÛÆ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§1·î2Æü¡Ê12»þ¡Ë¡¡¹âºäSAÉÕ¶á¤Ç20km
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î2Æü¡¿3Æü¡Ê17»þ¡Ë¡¡ºä¸ÍÀ¾SICÉÕ¶á¤Ç30km
¡üNEXCOÅìÆüËÜ¡¦¾ïÈØÆ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î2Æü¡Ê17»þ¡Ë¡¡»°¶¿JCTÉÕ¶á¤Ç20km¡¿1·î3Æü¡Ê17»þ¡Ë¡¡ÇðICÉÕ¶á¤Ç20km
¡üNEXCOÅìÆüËÜ¡¦³°´ÄÆ»ÊýÌÌ
¡¡³°²ó¤ê¡Ê»°¶¿ÊýÌÌ¹Ô¡Ë¡§1·î2Æü¡Ê11»þ¡Ë¡¡Àî¸ýÅìICÉÕ¶á¤Ç20km
¡¡Æâ²ó¤ê¡ÊÂçÀôJCTÊýÌÌ¹Ô¡Ë¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üNEXCOÅìÆüËÜ¡¦Åì´ØÅìÆ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§1·î3Æü¡Ê17»þ¡Ë¡¡»Í³¹Æ»ICÉÕ¶á¤Ç20km
¡¡¾å¤êÀþ¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üNEXCOÃæÆüËÜ¡¦ÅìÌ¾ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§12·î30Æü¡Ê7»þ¡Ë¡¿1·î2Æü¡Ê10»þ¡Ë¡¿3Æü¡Ê11»þ¡Ë¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¤Ç25km
¡¡¾å¤êÀþ¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üNEXCOÃæÆüËÜ¡¦Ãæ±ûÆ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î2Æü¡Ê16»þ¡Ë¡¡¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç25km
¡üNEXCOÃæÆüËÜ¡¦ÅìÌ¾ºåÆ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î3Æü¡Ê12»þ¡Ë¡¡Îë¼¯ICÉÕ¶á¤Ç°ËÀªÆ»¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ30km
¡üNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¦Ì¾¿ÀÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§1·î2Æü¡Ê16»þ¡Ë¡¡µì»³²ÊBSÉÕ¶á¤Ç20km
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î2Æü¡¿3Æü¡Ê11»þ¡Ë¡¡ÂçÄÅIC¤«¤éÉÕ¶á¤Ç25km
¡üNEXCOÀ¾ÆüËÜ¡¦¶å½£Æ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î3Æü¡Ê16»þ¡Ë¡¡¹ÀîICÉÕ¶á¤Ç25km¡¿1·î4Æü¡Ê16»þ¡Ë¡¡ÂÀºËÉÜICÉÕ¶á¤Ç20km
¡üËÜ»Í¹âÂ®¡¦¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌç¼«Æ°¼ÖÆ»ÊýÌÌ
¡¡²¼¤êÀþ¡§20km°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾å¤êÀþ¡§1·î3Æü¡Ê16»þ¡Ë¡¡Éñ»Ò¥È¥ó¥Í¥ë½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç35km
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï½ÂÂÚ¤Î·ã²½¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ËµÙÆü³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖµÙÆü³ä°úÅ¬ÍÑ½ü³°Æü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ÎÁ¶â¤¬Äê³Û¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¼þÍ·¥Ñ¥¹¡×¤â12·î26Æü¤«¤é1·î4Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä½ü³°´ü´Ö¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£