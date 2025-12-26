＜SNSで誤情報！＞「金の亡者が！」罵る元夫。なぜ再婚説を信じているんだろう…？【第3話まんが】
私はシングルマザーのハルミ。リュウタの謎発言は、思い込みの激しいエンドウさんの虚偽情報が原因だとわかりました。たった1枚の「母の誕生日ランチ」の写真が、再婚間近の証拠にされたなんて意味がわかりません。リュウタに電話して、冷静に再婚はないと否定。リュウタは納得していないのか、ブツブツと言っています。そこで「豪華なランチと養育費は無関係」とキッパリ言ってのけると、ようやくリュウタは静かになりました。このままもう少しだけ話す必要がありそうです。
シオリのことを守るためにも、これ以上感情的になってはいけないと思いました。そしてあくまで冷静に……これ以上の話し合いには弁護士を立てて話し合いに応じるとリュウタに伝えたのです。すると、リュウタはたじろぎます。
私がここまで話してもなお「本当は再婚して裕福になるんだろ。じゃ、やっぱり養育費の話をしようじゃないか」と、なぜか自信満々に言ってくるリュウタには呆れてしまいます。どうしてそこまでエンドウさんの話を信じてるのか……養育費はシオリの権利であり、リュウタの義務でもあるのです。勝手な思い込みでその義務が消えるわけがないのです。
デタラメな噂で養育費を止めようとするリュウタに、私は「弁護士を通せ」と冷静に通告しました。
再婚を否定してもリュウタはエンドウさんの話を信じ込み、「再婚して裕福になるなら養育費は減額される」となぜか上から目線で自信満々。思わず「金の亡者はどっちよ」と言ってしまいました。
養育費は子どもであるシオリの権利であり、親であるリュウタの義務です。今後1日でも滞納したら、即座に弁護士に相談すると警告して電話を切りました。
※演出の都合上、法的な詳細を省略している部分があります。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
