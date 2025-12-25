【ちいかわ×東京ばな奈】くりまんじゅう・モモンガ・ラッコが仲間入り♪ 「新バナナプリンケーキ」登場
「ちいかわ」×「東京ばな奈」の新バナナプリンケーキが大阪に初上陸！ ”くりまんじゅう” 、 ”モモンガ” 、 ”ラッコ” の絵柄が加わった新デザインでおやつを楽しんで♪
グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」が、人気作『ちいかわ』と ”むちゃうま” なコラボレーション♪ 2026年1月14日（水）〜1月20日（火）まで、「阪急うめだ本店 地下1階フードステージ」にポップアップストアを出店することが決定した。
イラストレーター・ナガノが描く人気作品『ちいかわ』がデザインされた、「ちいかわバナナプリンケーキ」は2025年9月に、パッケージやお菓子の絵柄・手提げまで新デザインにリニューアル。「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りし、パワーアップしています♪
新絵柄のラインナップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の6種類。食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキにプリントされた絵柄は、細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現されている。
どの絵柄が入っているかは開けてみてのお楽しみ♪ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合もあるから注意してね！
中身のお菓子も、バナナ20％UPで、よりフルーティな味わいに。
バナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる ”むちゃうま” なケーキに仕上げられている。
口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそう。
「東京ばな奈」の世界観に合わせたコラボ限定のオリジナルイラストを使用したパッケージも新デザインに！ 「ちいかわたちと目が合う」ことを大切にした、キラキラした瞳のちいかわたちは、いつまでも見つめていたくなるかわいさ。
「東京ばな奈」のスポンジ生地のようなふわふわなタッチのちいかわたちに注目してね。
お菓子の個包装には、東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだす「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が！ 何が出るかは開けてみてのお楽しみに。
8個入パッケージには、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入。オリジナルステッカーも新デザインとなっている。スマートフォンにはさんだり手帳に貼ったりして楽しんで！
4個入にはオリジナルステッカーが付属しないので注意してね。
そして「ちいかわバナナプリンケーキ」をご購入した方には、特別なデザインの紙手提げでお渡ししてもらえる。新デザインになった紙手提げの溢れるちいかわたちの魅力も存分に味わってね！
