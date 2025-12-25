リップひと塗りで色っぽく「一瞬でムードが変わる」アクセ代わりの色





ドラマチックに変わる 「リップの色」がアクセサリー

ジュエリーを足す前に。ひと塗りするだけで顔まわりが華やぎ、いつもの服がドレスアップされる。 ただのシンプルや「無難なキレイ」で終わらせない。ミニマルな装いにこそ映える、女らしさと高揚感を託せるリップをご紹介。コクのあるプラム、透ける赤、あるいはキャメルのニュアンス。 見慣れた自分を鮮やかに裏切る、大人に似合う色の選択肢。







「コクのあるプラム」でモダンな色気を

シックで存在感のあるダークリップ。今シーズンの注目色、パープルとブラウンの間のような色みのプラムで、ニットにモダンな色気を上乗せ。グリッターと一緒に使えば、ほどよいカジュアル度に着地。







ニットは「ふわふわ」リップは「うるうる」

透明感のあるきらめき。さりげない色づきながら口元に存在感を宿せるスパークリングなピンクグロスも注目必至。たとえば、リッチな素材に惹かれるニットの風合いを生かすなら、リップは血色を高める程度のグロスで十分。輪郭をオーバーにとり、抜け感とかわいげを上乗せするとベター。







LADYなトップスと「ピュアなラベンダー」

たとえばノースリのタートルネック。可愛いよりもキレイな甘さのトップスにはドラマチックな口元よりも自然体で、つややかなリップメイクがよく似合う。透明感を引き寄せてモードな顔も欲張れるラベンダーで新鮮に。







(使用したリップ・メイクの方法など詳細へ）

≫【全10パターンのメイク一覧へ】 リップ1つでドレスアップ「シンプルなトップスにぴったり似合う」 見違える色