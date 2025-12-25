【小寺真理1st写真集「こんなん、好きになってまうやん。」】 2026年2月28日 発売 価格：3,850円

KADOKAWAは、吉本新喜劇の女優・小寺真理さんのファースト写真集「こんなん、好きになってまうやん。」を2026年2月28日に発売する。価格は3,850円。発売に先駆けて先行カットが公開された。発売に合わせてリアルイベント＆サイン本の発売も決定している。

本書は、“かわいすぎる新喜劇女優”として人気を博している小寺真理さんが、活動拠点である大阪でのおなじみの姿から、東京で撮影したデート風グラビアのおちゃめな素顔までを収めた写真集。

今回公開された先行カットでは、初挑戦となるランジェリーグラビアを披露。ホテルの一室でしっとりとした大人の表情を見せている。撮影の約2カ月前から食事管理とトレーニングによるボディメイクを開始して、美脚に磨きをかけており、小寺真理さんの新たな姿に出会える一冊となっている。

いつもの私らしい様子や初めて挑戦したグラビアも撮っていただきました。

どちらも楽しんでもらえたら嬉しいです。

リアルイベント開催＆サイン本の発売が決定

本書の刊行を記念して、京都の大垣書店では為書き入りサイン本が販売される。また大阪のTSUTAYA EBISUBASHIではお渡し会イベントを開催する。

為書き入りサイン本販売

受付期間：12月25日12時～2026年2月5日23時59分

受取方法：書店受取（大垣書店堀川新文化ビルヂング店）または発送

お渡し日：2026年3月10日頃より

場所：大垣書店堀川新文化ビルヂング店

（京都府京都市上京区皀莢町(サイカチチョウ)287）

お渡し会イベント

開催日時：2026年3月8日

場所：TSUTAYA EBISUBASHI（大阪）

販売期間：12月26日18：00～2026年1月25日23時59分

