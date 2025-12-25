【すき家】オリジナルグッズとクーポンが入った福袋「SMILE BOX 2026」限定グッズが盛りだくさん。《12月26日10時〜》

牛丼チェーンのすき家では、2025年12月26日10時から、福袋「SMILE BOX 2026」を店頭と通販で数量限定販売します。

公式通販サイトではクーポンとアイテムを追加した特別版を用意

店頭で販売する「SMILE BOX 2026」は、3500円分のクーポンに加え、すき家オリジナルのブランケットやスープマグ、木製スプーンが入っています。

価格は3500円。

また、公式通販サイト「ゼンショーネットストア」では、さらに500円分のクーポンと箸置きを追加した特別版を販売します。

価格は4000円です。

いずれも数量限定で、なくなり次第終了です。店舗販売分の購入は1人5個まで、特別版は1人6個まで。ショッピングセンター内の店舗など販売日が異なる店舗があるほか、関西国際空港店および大学構内の店舗では販売しません。

■商品概要

・すき家オリジナル ブランケット

ふんわりとやさしい肌触りで、幅約100×高さ70cmと足を覆えるぐらいの大判サイズ。温かみを感じられるブラウンカラーです。

・すき家オリジナル スープマグ

オリジナルデザインのかわいらしいイラストをあしらっています。150〜200mlのスープが余裕で入るぐらいのサイズ感で、スープが冷めにくい厚手の陶器製です。サイズは直径約10.4×高さ6.5cm、取っ手は約3cm。

・すき家オリジナル 木製マルチスプーン

天然のブナの木を使用した、なめらかな口当たりが特長。さじの部分は四角く、ごはん粒をすくいやすい形状で、牛丼やカレーなどを食べる際に便利そう。幅約3.5×高さ19cmサイズです。

・すき家オリジナル どんぶり箸置き（2個セット、特別版のみ）

すき家のロゴカラーを使用したどんぶり型。幅約5×高さ3.7cmと少し大きめのサイズなので、箸だけでなくセットの木製スプーンも置けます。

・お年玉クーポン（200円×15枚、100円×5枚）

全国のすき家で利用可能。牛丼、その他丼、カレー、定食、朝食、お子様、鍋定食のメイン商品1点につき1枚まで使えて、テイクアウトにも利用できます。特別版には4000円分（200円×20枚）が付きます。

有効期間は12月26日から26年6月30日までです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部