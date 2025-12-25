トラッカースタイルを再定義

トライアンフモーターサイクルズジャパンは、フラットトラックレーサーの世界観を反映した新型モデル「Tracker 400（トラッカー400）」を発表し、2025年12月16日から予約の受け付けを開始しました。この新しいクルマの発売は、2026年3月が予定されています。

トラッカー400は、オーバルのダートトラックで競い合うマシンが持つ、ミニマルな美学と闘争心を公道向けに再構築した一台です。

レースから着想を得たスタイリングと攻撃的なラインが融合し、誰もが一目でフラットトラックマシンと認識できるシルエットを形成しています。

クラシックなトライアンフのデザイン様式と、ブランドを象徴するエンジン形状が織りなすその姿は、まさにモダンクラシックと呼ぶにふさわしい仕上がりです。

心臓部には、TRシリーズ史上最も強力なエンジンが搭載されます。改良されたカムシャフトプロファイル、新設計のメカニカルパーツ、そして新たなエンジンチューニングによって、最高出力は従来モデルから5%向上した42PS／9,000rpmを発生させます。

レブリミットも引き上げられ、高回転域まで力強く吹け上がるパワー特性を実現しました。これにより、ライダーの操作に俊敏に反応するスロットルレスポンスと、よりシャープで高回転志向のエンジンフィールを手に入れています。

最大トルクは37.5Nmを維持しつつ、その80%をわずか3,000rpmから発生させるため、あらゆる走行状況で滑らかで力強いパフォーマンスをもたらします。ライド・バイ・ワイヤ・スロットルと6速ギアボックスが、直感的でスムーズな操作を可能にします。

彫りの深いニーグリップ形状を持つトラッカースタイルのフューエルタンクは、フライスクリーンやボディカラーに合わせたシートカウルと一体感のあるデザインです。

新設計のホイールはダブルスポークパターンを採用し、優れたオフロード性能と安定性をもたらすピレリ製MT60 RSタイヤを装着しています。

エンジン外装には、トライアンフのモダンクラシックバイクに共通するパウダーコート仕上げのエンジンカバーと、機械切削加工で仕上げられたシリンダーヘッドフィンが採用されています。フロントにはクラシックな丸型LEDヘッドライト、リアには流麗な2本出しアップサイレンサーを備え、随所にトライアンフの血統を受け継いでいます。

ライディングポジションは、特徴的なフラットトラックのスタイルを表現しています。ネイキッドモデルの「スピード400」と比較してハンドルバーの幅は23mm広く、位置は134mm低く設定され、よりダイナミックなスタンスを生み出しています。フットペグは86mm後方、27mm上方へ移設され、アグレッシブな乗車姿勢をもたらします。

走る楽しさとスポーティなパフォーマンスを追求して設計された専用シャシーには、上質なサスペンションが搭載されています。フロントにはブラックアルマイト処理が施された43mm倒立フロントフォーク（ストローク量140mm）を、リアにはプリロード調整が可能なガス式モノショックリアサスペンションユニット（ストローク量130mm）が採用されました。

ブロックパターンを持つデュアルパーパスタイヤが、フラットトラックらしい外観と、公道走行に最適化されたグリップ力およびハンドリングを高い次元でバランスさせています。

先進のライダー支援技術もスマートに盛り込まれており、シート高は805mmに設定されています。トルクアシストクラッチ、切替式トラクションコントロール、ABSといった装備が、扱いやすく楽しいライディングをサポートします。メーターはシングルダイヤルのアナログスピードメーターとデジタルタコメーターを組み合わせたもので、必要な情報を瞬時に確認できます。

外観を彩るカラーリングは、レースシーンを彷彿とさせる3つのスキームがラインナップされています。フューエルタンクには大胆な「Tracker」ロゴがあしらわれ、シャープなレーシングストライプとシートカウルへと続くマッドスプラッターのディテールが、ダイナミックな雰囲気を演出します。

「アルミニウムシルバー」は、燃料タンクやシートカウルに配されたレーシングレッドのグラフィックが際立ち、洗練されたスポーティさを表現します。

鮮烈なイエローのタンクとシートカウルが特徴の「レーシングイエロー」は、ファントムブラックの各部パーツと力強いコントラストを描きます。

さらに、よりダークで精悍なスタイルを好むライダーのために「ファントムブラック」も設定されており、ダークシルバー、バニラホワイト、パールメタリックホワイトのアクセントが、その存在感を一層引き立てます。

トラッカー400の価格（消費税込）は80万9900円からとなっています。