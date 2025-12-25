松岡昌宏ショックで『鉄腕DASH』に異変。来年３月にXデーか…日テレが恐れる『イッテＱ』への影響

復興イベントなどがクリーンなイメージとなり

今年放送30周年を迎えた日本テレビ系の『ザ! 鉄腕! DASH‼』が予断を許さない状況となっている。

TOKIOとともに歩んできた同番組だが、’18年に山口達也（53）、’21年に長瀬智也（47）がグループを離れ、’25年６月に国分太一（51）にコンプライアンス違反が発覚し、降板。TOKIOは解散となってしまった。

国分降板後も“通常運転”していた同番組だが、12月４日にメンバーの松岡昌宏（48）が「週刊文春」と「週刊新潮」で胸中を告白したことで、流れが変わった。松岡は国分降板の経緯について局から説明を受けていないことや、コンプラ違反を認定した日テレの手続きに対しても

「コンプライアンス違反ではないのか」

と疑問を投げかけた。

レギュラー番組を持つテレビ局の批判は本来ご法度。それでも声を上げずにはいられなかったのだから、国分を取り巻く環境がのっぴきならないところまできているのだろう。スポーツ紙芸能担当記者の話。

「松岡さんは元TOKIOのリーダーである城島茂さん（55）を交えて国分さんと複数回食事をしています。そこで国分さんから日テレの対応の詳細を聞いたそうです。国分さんのコンプラ違反が覆ることはありませんが、日テレの対応にも疑問が残る。松岡さんは自らの保身は考えず『おかしい』と声を上げたのです」

松岡が動いたことは、日テレにとって想定外だったようだ。12月10日には松岡と城島に対し、

〈お二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております。日本テレビとして心からお詫びするとともに、改めて直接、丁寧にご説明をさせていただき、お二人のお気持ちを真摯に受け止めたいと考えております〉

と声明を発表した。

また「週刊新潮」によると、前日９日には事態収束のために『鉄腕DASH』のロケに臨む城島の元を局の幹部と担当プロデューサーが訪れた。だが、ロケ現場でする話ではないと城島に断られたという。

同番組はTOKIOありきの番組。’11年の東日本大震災後には、福島県の復興のために尽力し、番組をあげてバックアップしてきた。広告代理店関係者によると

「TOKIOは復興イベントにノーギャラで出演するなど、本気で取り組んでいた。おかげで番組にはクリーンなイメージが定着し、スポンサーも他番組に比べて集めやすい部分があった」

という。

ところが、今回の件で日テレとの関係がギクシャクしてしまった。異変は視聴者にも伝染する。

松岡と城島の契約は来年３月まで

松岡の告白後に放送された12月７日の『鉄腕DASH』の世帯視聴率は7.8％に落ち込んだ。これは視聴率41.6％を獲ったラグビーＷ杯と重なった‛19年10月20日放送の番組最低だった7.9％を下回る数字だ。

さらに21日放送回は裏番組が『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）だったこともあり、視聴率は個人が5.4％ 世帯が8.2％（ともにビデオリサーチ調べ、関東地区）だった。

内容はいわゆるグルメに焦点を当てた総集編だったが、登場したのは松岡と城島のみで、国分はもとより長瀬や山口の姿も映らなかった。これにはSNSで不満の声が上がっている。

「今までの『鉄腕DASH』は日テレ的にも計算がしやすい“安パイ”だった。それが松岡さんの告白以降、状況が変わりつつある。影響は『鉄腕DASH』にとどまらず、後番組の『世界の果てまでイッテQ！』にも及んでいる。鉄腕DASHが視聴者の導線になっていた部分も大きいのでね。視聴率を見ればわかるが、鉄腕DASHが落ち込むと、イッテＱも下がる相関関係となっている」（テレビ局関係者）

他メディアの台頭もあり、もはや視聴率20％を超える番組は年間通して数えるほどになってしまった。そんな中でも両番組は安定して世帯視聴率10％前後の数字を取り、イメージも良いため広告の部分で売り上げに寄与していた。

「松岡さんと城島さんとの番組の契約は来年３月まで。局内からは一度ギクシャクした関係を戻すのは難しいという声も上がり始めている。そうなると番組終了も念頭に置かなければいけないが、このタイミングで春から代替番組が決まるかどうか……」（同・テレビ局関係者）

対照的に松岡が力を入れるユーチューブチャンネル『松岡のちゃんねる』は登録者数30万人超えで、動画の再生回数も右肩上がり。同チャンネルは国分復帰の場と目されている。

当サイトが日本テレビに『鉄腕DASH』の打ち切りについて取材すると、

「番組終了の予定はございません」

と回答した。だが、周辺が慌ただしくなっていることは間違いない。

果たしてどうなるか――。