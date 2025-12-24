¡Ô10Ç¯Á°¤Ë¤Ï°ì¸Í·ú¤Æ¤â¹ØÆþ¡Õ¶á½ê¤ÇÉ¾È½¤Î¡ÈÎ©ÇÉ¤ÊÃæÎ®²ÈÄí¡É¤¬Êì»Ò4¿Í¤ÇÌµÍý¿´Ãæ¡ÄÊì¿ÆÌ¾µÁ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÃËÀ¤Î°äÂÎÈ¯¸«¤Ç¡È¿¼¤Þ¤ëÆæ¡É
¡Ö»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿²È¤ÎÁ°¤ÎÄÌ¤ê¤ËµßµÞ¼Ö¤ä·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬10Âæ¤Û¤É»ß¤Þ¤ê¡¢¶õ¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬3µ¡Èô¤Ó¡¢ËÜÅö¤ËÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£4¿Í¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
12·î19Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Ë¤¢¤ë´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î°ì¸®²È¤Ë½»¤à40Âå¤ÎÉã¿Æ¤¬¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¼«Âð¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¾û¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃæ¤«¤éÊª²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»ëÄ£ÅÄÌµ½ð°÷¤¬Éã¿Æ¤È¶¦¤ËÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢36ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤È¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÆóÃË¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»°ÃË¤Î·×4¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊì¿Æ¤ÈÄ¹ÃË¤Ï¼ó¤Ë»É¤·½ý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¼º·ì»à¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿2³¬¤ÎÉô²°¤Ï·ì¤À¤é¤±¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÉà¤ÈÊñÃú¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÃË¤È»°ÃË¤Î¼ó¤Ë¤Ï¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÃâÂ©»à¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢²È¤Ë¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤Ï¸¼´Ø¤ÎÈâ¤Ë¥É¥¢¥Á¥§¡¼¥ó¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤È¥é¥¤¥ó¤äÅÅÏÃ¤Ç20Ê¬´Ö¤Û¤É¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¸å¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÀÅ¤«¤Ê½»ÂðÃÏ¤Çµ¯¤¤¿¶§¹Ô¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»ö·ï¤«¤é3Æü·Ð¤Ã¤Æ¤â¿¿Áê²òÌÀ¤ÎÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¢Âð¤·¤¿Éã¿Æ¤¬»ö·ï¤ÎÈ¯¸«¼Ô¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤â¾ÜºÙ¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬º£¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¥²ÖÂæ¤ÎÍÑ°Õ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤´²ÈÂ²¤Ï°ÊÁ°¡¢¤³¤³¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¼Ú²È¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¼¡ÃË¡¢»°ÃË¤ÈÂ³¤±¤Æ²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ¸Å¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2³¬·ú¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡½¸þ¤±¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¡¢Î©ÇÉ¤ÊÃæÎ®²ÈÄí¤Ç¤·¤¿¤è¡£
ËèÄ«¡¢»ä¤Î²È¤ÎÁ°¤ò¥é¥ó¥É¥»¥ëÇØÉé¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¤È°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤âÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ê»Ò¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ëº£²ó¤ÎÆóÃË¤È»°ÃË¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤ËÉà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤É¤¤Î¼ã¤¤É×ÉØ¤Î¤ªÂð¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Ä¹ÃË¤Î¹â¹»À¸¤¬Êì¿Æ¤ÈÁè¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï»Ò¶¡¤ÎÊý¤¬ÂÎ³Ê¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
12·î22Æü¡¢ÁÜºº¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·Ù»ëÄ£¤¬Êì¿Æ¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤éÊ¢¤Ê¤É19¥«½ê¤ò»É¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
µ¿Ç°¤¬»Ä¤ëº£²ó¤Î»ö·ï¡£°ì¹ï¤âÁá¤¤¿¿Áê²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£