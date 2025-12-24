Æü»º¡Ö¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢¡×!? Á´Ä¹3.7mµé¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¡×¤Ë¡Ö»Â¿·¡×¡Ö°õ¾ÝÅª¡×À¼¤â¡ª Ä¶¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¡×¤È¤Ï
¡Ö¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢¡×!?¤ËÃíÌÜ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¤Íè»Ö¸þ¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢º£¤Ê¤ªµ²±¤Ë»Ä¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Æü»º¤Î¡Ö¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯É½¤«¤é½½Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¡ÖÂè42²óÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿´Ä¶ÀÇ½¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¸åÎØ¶îÆ°Êý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢º¸±¦¤Î¸åÎØ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤Æ¶îÆ°¡¦À©¸æ¤¹¤ë¹âµ¡Ç½¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¼ÖÂÎÃæ±ûÉÕ¶á¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤Ï¼ÖÂÎÆâ¤ËÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢Á°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¹½Â¤¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢EV¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÁà½ÄÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3780mm¡ßÁ´Éý1780mm¡ßÁ´¹â1245mm¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î2¥·¡¼¥¿¡¼»ÅÍÍ¡£
¡¡³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢½Ä·¿LED¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ë¤è¤ë¥Û¥¤¡¼¥ëÁõ¾þ¤Ê¤É¡¢Ì¤ÍèÅª¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏD·¿¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¡¼¥¿¡¼Îà¡¢¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤òÇÛÃÖ¡£¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎEV¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ò2´ðÅëºÜ¡£0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï5ÉÃÌ¤Ëþ¡¢1²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï240km¡ÊUS LA4¥â¡¼¥É¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¹¥Õ¥í¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ö¿··¿¥·¥ë¥Ó¥¢¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¿·¼ÒÄ¹¤¬¥·¥ë¥Ó¥¢Éü³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º£¸«¤Æ¤â»Â¿·¡×¡Ö»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ì¤ÐEV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìÄê¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ò»ý¤Ä¿··¿¼Ö¤¬º£¸åÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£