¡Ô¸µTOKIO¤Î¸½ºß¡ÕÄ¹À¥ÃÒÌé¤ÏÌò¼ÔÉüµ¢¤ò¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¡¢»³¸ýÃ£Ìé¤Ï¹Ö±é¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¤Ç¡Ö¶ÃØ³¤ÎÇ¯¼ý¡×
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¡¢Ìó30Ç¯Â³¤¯´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¾¾²¬¤µ¤ó¤È¾ëÅç¤µ¤ó¤Ï¡È¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬Àè¡É¤È¤Î¹Í¤¨¡£2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎµßºÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡Ç25Ç¯6·î¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Î¾ÜºÙ¤ò¹ñÊ¬¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¹ñÊ¬¤Ï¤½¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤òµá¤á¤Æ11·î¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤È¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆü¥Æ¥ì¤Î¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØDASH!!¡Ù¤Î·ÑÂ³¤òË¾¤àÆü¥Æ¥ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ë¼Õºá¤ò»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥í¥±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¤È¡Ø¿·Ä¬¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Ê¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤ëÎ¾¼Ô¤À¤¬¡¢±²Ãæ¤Î¹ñÊ¬¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö12·î¤Ë¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¡¦¹¾¸¶·¼Ç·¤µ¤ó¤¬YouTube¾å¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¡È¿ôÆüÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡É¤È¹ðÇò¡£
¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»Ò¤É¤â¤«¤é¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡É¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈáÄË¤Ê¶á¶·¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤È¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËØåÇº¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
3¿Í¤ò¶ì¶¤¬½±¤¦¤Ê¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿»³¸ýÃ£Ìé¡Ê53¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¸ÅÁã¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ç18Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤ä¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÈÄê´üÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤ò¡È·»¤£¡É¤È¸Æ¤ó¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÊé¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ù¤Ã¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸½ºß¡¢»³¸ý¤Ï´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¥¿¥ì¥ó¥È·Ð¸³¤«¤éÏÃ¤¬¾å¼ê¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤ª¤è¤½100ËÜ¤â¤Î¹Ö±é¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ö±éÎÁ¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯¼ý¤Ï7ÀéËü±ß¤Ë¤â¾å¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
½çÄ´¤ËºÆµ¯¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡È¹ñÊ¬ÁûÆ°¡É°Ê¹ß¤ÏTOKIO¤È¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬¡£
¡Ö¡Ç25Ç¯6·î¤Ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤ÏTOKIO¤ÎÌÌ¡¹¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤âÉÔ¾Í»ö¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡È¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡É¤È¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢TOKIO¤Ï²ò»¶¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«¤éÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Çº®Íð¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È²¶¤ÏÂç¾æÉ×¡É¤È¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Î¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸µTOKIO¡¦Ä¹À¥ÃÒÌé¡Ê47¡Ë¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºµ¤¤Þ¤Þ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹À¥¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤È¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ç25Ç¯11·î¡¢Ä¹À¥¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éº£¸å¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¡Ê¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×11·î29ÆüÇÛ¿®¡Ë
¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤«¤é4Ç¯¡¢º£¤Ê¤ªÉüµ¢¤òÂÔË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬º¬¶¯¤¤Ä¹À¥¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë±éµ»¤Î»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ÎÎ¢Êý¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¿¤À¡¢Ä¹À¥¤ä»³¸ý¤Î¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ï¾¾²¬¤¿¤Á¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤È¾ëÅç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Æü¥Æ¥ì¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬ºÇÍ¥Àè¡£°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
Æü¥Æ¥ì¤ÈÈà¤é¤È¤ÎÀã²ò¤±¤ÏÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤®¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£