ポイ活YouTuberが解説！普通預金金利“爆上げ”時代到来、本当に得する銀行の選び方とは？三大メガバンクとネット銀行を比較
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【2026年】普通預金“金利爆上げ”ランキング｜最大0.8%・メガバンク0.3%」と題した動画を公開。日銀の利上げを背景に、各銀行が円普通預金の金利を引き上げている現状を解説し、高金利の銀行をランキング形式で紹介した。
動画ではまず、日銀が利上げを行うと、各銀行が日銀から資金を借りにくくなるため、国民からの預金を集めようと金利を上げるというメカニズムを説明。この動きを受け、2026年から金利を改定する8つの主要銀行の最新金利を比較している。
特に注目すべきは、ネット銀行の積極的な金利引き上げだ。ランキングトップの「みんなの銀行」は、プレミアム会員の貯蓄預金で年0.80%という破格の金利を提示。「auじぶん銀行」と「あおぞら銀行」も、条件を満たせば年0.75%と高い水準にある。また、SBI証券ユーザーにとって重要な選択肢となる「SBI新生銀行」と「住信SBIネット銀行」も比較。SBI新生銀行はハイパー預金の金利を0.5%に引き上げるほか、キャンペーンを併用することで最大5.0%相当に達する可能性を指摘した。一方で、三大メガバンクも金利を引き上げたものの、その水準は0.3%に留まっている。
今回の金利改定は、長らく続いた低金利時代が終わり、銀行選びの基準が大きく変わる可能性を示唆している。動画は、単にお金を預けるだけでなく、どの銀行が自身のライフスタイルや資産状況に最も有利かを見極める重要性を改めて浮き彫りにした。
