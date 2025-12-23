【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《12月23日〜1月21日》

「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、12月23日〜1月21日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡

Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19） そっと見守ってあげるのが吉◎ 今期の彼は社会的な立場や評価をかなり気にするときなので、恋愛より仕事や学校を優先しそう。今は彼を応援するモードでそっと見守ってあげるのが吉。

Check! おうし座の彼（4/20〜5/20） 知的な会話を心がけてみて♡ 安定志向の彼だけど、今期は新しいことにチャレンジしたいみたい。知らない世界に連れて行ってくれるコに惹かれる時期なので、知的な会話を心がけてみて。

Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21） 聞き上手、寄り添い上手なコをめざして 軽いノリより真剣な話がしたい時期。本音や弱さを打ち明けてくれたら、それはかなり心を許してくれている証拠！聞き上手、寄り添い上手なコをめざして。

Check! かに座の彼（6/22〜7/22） 会う頻度が恋の成就を左右しそう いつも以上に寂しがり屋モード。相思相愛のパートナーを求めている彼には、重めの愛が必要です。こまめな連絡はもちろん、会う頻度が恋の成就を左右しそう。

Check! しし座の彼（7/23〜8/22） 余裕ゼロな彼の前では、聞き役に徹して！ 仕事や勉強などのタスクに追われて余裕ゼロな彼には、あせって恋愛関係に持ち込むより聞き役に徹して。体調の気遣い、手料理や癒し系グッズの差し入れも喜んでくれそう。

Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22） とことん可愛らしく甘い愛の言葉が響くとき♡ 今期の彼は、遊び心いっぱいで超エネルギッシュ。恋したい願望も急上昇中！堅苦しい振る舞いや遠回しな言動より、とことん可愛らしく甘い愛の言葉が響くとき。

Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23） 外に出るよりインドアなデートに誘ってみて♡ 安定志向モード。刺激的で新しいことより、いつもと変わりない日常の安心感を求めているとき。外に出るよりインドアなデートに誘ってみると、彼との距離が縮まりそう。

Check! さそり座の彼（10/24〜11/22） 女らしさや色気より知性と教養に惹かれるとき 今の彼は、女らしさや色気より知性と教養に惹かれるとき。自分の成長につながる知識や情報を求めているみたい。彼が知らない分野をリサーチしてみるのが◎。

Check! いて座の彼（11/23〜12/21） 仕事の頑張りを褒めてあげて♡ 収入アップをめざしているので、仕事の頑張りを褒めてあげて。堅実モードな今期は、彼に浪費家だと思われないよう注意！いつもよりオトナなファッションを意識して。

Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20） 「守ってあげたい」と思わせることが、恋の始まりの予感◎ 自信と活力に満ちあふれている今期。彼が主導権を握ってリードしたいときなので、どんどん頼り、上手に甘えて。「守ってあげたい」と思わせることが、恋の始まりの予感。

Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18） つかず離れずの距離感キープが◎ 誰にも干渉されず、ひとりの時間を大切にしたい時期。LINEの返事をせかしたり、予定を細かく聞き出したりするのは今はNG！つかず離れずの距離感キープが◎。

Check! うお座の彼（2/19〜3/20） 友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！ 今は、恋愛より友だちとの時間が優先。みんなでワイワイ遊ぶのが楽しいみたい。逆に言えば、友だちとして仲よくなるには絶好のチャンス！周囲を巻き込んで、上手に接近を。