米津玄師が、12月31日に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に出場する。白組歌手として、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌「IRIS OUT」を初パフォーマンスする。

2018年の「Lemon」、2024年の「さよーならまたいつか！」に続く、3度目の紅白出場。

「IRIS OUT」は、9月15日にリリースされ、わずか2カ月で、ストリーミング累計2億再生を超え、ミュージックビデオは1億再生を誇る大ヒットソング。国内ストリーミングで“史上最高”の週間再生数、“史上最速”での1億回再生など数々の記録を樹立したほか、グローバルチャートでも日本語楽曲の“歴代最高位”を記録するという快挙を成し遂げ、今年の代表曲へと大躍進を遂げている。

出場決定を受けて、米津からのコメントも発表されている。「第76回NHK紅白歌合戦」は、12月31日19時20分～23時45分(中断ニュースあり)に、総合テレビ、BSP4K、BSP8K、ラジオ第1、NHK ONE、らじる☆らじるで放送/配信。

米津玄師コメント

今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精一杯楽しくやりたいです。よろしくお願いします。