【柏木陽介引退試合】YOSUKE FRIENDS 2−2 KASHIWAGI GENERATIONS（12月21日／岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

【映像】ラモスと涙のワッキーがハグ

ラモス瑠偉の言葉に、ワッキーが涙した。

12月21日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で、柏木陽介引退試合「仲間に感謝、岐阜から未来を」が開催された。浦和レッズで共にプレーした選手を中心に構成された「YOSUKE FRIENDS」と、同世代の元日本代表選手たちを中心に構成された「KASHIWAGI GENERATIONS」が激突。その一戦の実況席で胸が熱くなる一幕があった。

実況席に登場したKASHIWAGI GENERATIONS監督のラモスがベンチに戻ろうとしたところで、ワッキーがラモスを引き留め「ラモスさん、僕ね」と切り出した。そして「Jリーグアウォーズの時の（木村）和司さんとのやり取りに感動して泣いちゃった」と続けた。

12月11日に行われたJリーグアウォーズで、セルジオ越後、ラモス瑠偉、木村和司の3人がチェアマン特別賞を受賞。その表彰式でみられたラモスと木村和司の心あたたまるワンシーンはサッカーファンの間でも大きな話題となっていた。

ワッキーの言葉を聞いたラモスは、ワッキーの手を握る。そして「あなたのこと祈っていましたよ」とやさしく肩を抱き寄せながら、言葉をかける。これにはワッキーも思わず涙。感極まり言葉に詰まりながら「ありがとうございます」と返答した。

12月19日にラモスは直腸がんステージ３を公表し、闘病中ながら会場に駆けつけた。ワッキーも2020年に中咽頭がんと診断され、放射線化学療法を受けてきた。治療と後遺症に苦しみながらも、現在は復帰している。

そんな2人のやり取りに、ファンはSNSやABEMAのコメント欄で「癌サバイバーだもんな」「同じ病で戦ってる者同士で分かり合う事があったのかな」「2人ともがんばってほしい」「絶対に戻ってきてラモス節を聞かせて欲しい」「泣きそうになった」「ラモス長生きして」とエールを送っている。

試合後にワッキーは「本当に今も思い出して泣いちゃっているくらいなんですけど、（ラモスと木村和司のシーンは）素敵なシーンでしたね」と振り返る。

「もともとはライバルで、いがみ合っていたかもしれないけど、お二人ともお年を召して…エピソードが良いじゃないですか。（当時ヴェルディの）ラモスさんが開幕戦でマリノスに負けて落ち込んでいたら、『（当時マリノスの木村）和司の言葉で救われた』と言って。『6万人の下でプレーできるなんて本当に幸せやなラモス』って。その言葉に救われたと。日本リーグの時は何千人しか入らなかった。その不遇の時代を2人が乗り越えて、Jリーグの立ち上げで対戦したというドラマ」と壇上でラモスが語ったエピソードを紹介。

そして「『和司、覚えているか』と言うと、『覚えているよ』と言って、（ラモスさんが）『ありがとうな』と言ってチュッと（キスを）するんですよ。みなさんYouTubeなどで見てください。こういう方がいて、日本サッカーが支えられたというところをもう一回見てほしいです」と日本サッカー界を築いてきた功労者たちへの思いを熱く語った。

（ABEMA／柏木陽介 引退試合）