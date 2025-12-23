この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

“人口の94%がLINEユーザー”だった。日本以上に生活必需品、台湾のLINE事情がヤバい

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【驚愕】台湾は“超LINE大国”！普及率??%の理由とその進化とは？【音声放送回】」と題した動画を公開。日本ではもはや生活インフラとなっているコミュニケーションアプリ「LINE」について、台湾では日本を遥かに超えるレベルで普及している実態を解説した。



ひらい先生は冒頭、日本ではLINEが「生活の必需品になっている」としながらも、「台湾ではその必需度がさらに進んでいる」と指摘。台湾のLINE事情を深掘りするにあたり、視聴者に向けて「台湾では人口のどれくらいの割合の人がLINEを使っているでしょう？」とクイズを投げかけた。



ヒントとして、まず日本の状況を説明。ひらい先生によると、日本国内のLINEユーザーは9,700万人以上にのぼり、これは日本の総人口（約1億2,000万人）の約80%に相当するという。この数字だけでもLINEが日本社会に深く浸透していることがわかるが、台湾の実態はこれを上回るものであった。



動画内でひらい先生は、台湾のLINE普及率について「人口のなんと94%がLINEユーザー」であると公表。この驚異的な数字は、LINEが単なるメッセージツールにとどまらず、台湾の人々の生活に不可欠な“スーパーアプリ”として機能していることを示している。この圧倒的な普及率を背景に、台湾のLINEは独自の「スーパー進化」を遂げていると氏は語り、動画を締めくくった。