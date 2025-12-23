お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、人気YouTuberのヒカル（34）と元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノア（30）との離婚について言及した。

ヒカルとノアは5月末に「交際0日婚」を発表。9月には双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」宣言。チャンネル登録者数が507万人から現在、480万人までに落ち込んでいる。

粗品は一連の経緯を説明。「ちょっと個人的には残念ですね」と語った上で必殺フレーズ「ただぁ！」を発射。続けて「今日は赤飯やで！」と大声を張り上げた。

「いや〜めでたいね、おめでとう！ 素晴らしい。最高やで」と語り、最後にやや小さい声で「誰やねん、ほんでお前ら」とツッコミを入れていた。

粗品自身も離婚を経験しているだけあって、著名人の離婚発表には「ようこそ！」「おめでとう！」と祝福するケースが相次いでいる。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。動画内の「ただぁ！」は鉄板フレーズとして定着している。