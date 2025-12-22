＜嫌なんだけど！＞入院中の夫に元妻が「お見舞いに行きたい」。相談されたけどなぜ来る必要があるの？
今や離婚する人は少しも珍しくない時代です。統計によると、結婚した夫婦の3組に1組は離婚をしているのだそう。自身やパートナーが離婚経験者、というカップルもごく普通に存在します。とはいえ、パートナーの元妻（夫）の存在が気にならないかといえば？ そうともいえないようです。
「元妻はなぜ夫に会いたがる？」いや、会いたいのは夫のほう
離婚歴があるダンナさんのいる方から、ママスタコミュニティにあがった相談です。
『夫が入院。元妻にも連絡したようで「様子を見に行きたい」と言っているそうです。夫の子どもならまだしも、元妻が会いに来る必要がありますか？ 嫌です。私に相談してきたということは、夫も元妻に来てほしいのかなと考えてしまう。どう答えればいいでしょう？』
ダンナさんが入院とは心配ですね。文面からは、投稿者さんが「お見舞いに行きたい」と申し出た元妻さんに腹を立てている印象を受けます。
『元妻に怒りを向けても仕方ない。連絡したのはダンナだからね』
コメント欄には投稿者さんが怒りの矛先を間違えているという指摘が、複数ありました。そもそもダンナさんが連絡をしなければ、元妻さんは入院のことを知らなかった。つまり、ダンナさんが連絡をしたのは元妻さんに会いたいから。そう考えるのが自然です。
『子ども絡みの話をしていて、その流れで入院のことを伝えたのかな。でも、「行く」と言われて嫌なら断ればいいだけ。投稿者さんにいちいち聞く必要はないよね』
「元妻だって、入院のことをわざわざ報告されたら『行く』としか言えないよね。社交辞令として」という推測もありました。いずれにしてもダンナさんが元妻さんに会いたがっているのは、ほぼ確実。”夫も”来てほしいのではなく、”夫が”来てほしいのです。
重篤な病気？わが子に会いたい？夫が連絡した理由は
『深刻なご病気なんですか？』
知りたいのは、これに尽きます。余命宣告されるほどの病気であれば、「これまで世話になった元妻にお礼を」と考えるのはわからなくもありません。「深刻なら、子どもの養育費や遺産についての話もあるかも」と考える方も。そこまで深刻な状態ではなくても、「長期入院なら子どもの学校行事や面会、養育費の支払いが滞るなどの話があるのでは」という推測もありました。ただ、これが骨折など命に関わるような理由ではない入院だったとしたら？
『子どもに見舞いに来てほしいから？ 小学生くらいなら、ママと一緒じゃないと難しいし』
これも考えられなくはありません。元妻さんとの離婚理由はわかりませんが、世のなかには「もう二度と相手の顔を見たくない」と考える元夫婦は少なくないもの。元妻さんも会いたくないならわが子を病室前まで送り、自分はロビーで待っている。そんな手もあるはずですが、自身も「お見舞いに」とは、少なからずダンナさんに情があるのでしょうか。
『ダンナが連絡したのは”大変な俺を見てくれ感”があるのかも』
この線もありますね。「こんなに大変」アピールが好きな人は、たしかにいるもの。ダンナさんがそのタイプかどうかは、投稿者さんが知っているはずです。今回、投稿者さんによる情報は最初の投稿文のみ。これだけでは助言のしようもありません。ただおそらくたしかなのは、ダンナさんが元妻さんに会いたがっていること。そして元妻さんも会いたくないわけではなさそうなこと、です。
答えは最初から出ている。はっきり「嫌だ」と伝えよう
投稿者さんに相談してきたという、ダンナさん。今の妻の思いも考慮する、やさしさがあるからと考えたいところですが……。
『それは相談じゃないよね。黙って呼んだことにしたくないだけ。これが余命幾ばくもなくて実子への財産分与といった話なら、ちゃんとそれも言うはず』
少しでも罪悪感を減らしておきたい。自分と元妻の関係にはやましいところがないと、アピールしておきたい。ダンナさん的にはそうした気持ちがあるのかもしれません。
『せっかく尋ねてくれたのだから、はっきり「嫌」と言えばいい。投稿者さんが遠慮したら聞いた意味がないし、聞いてくれたダンナさんの気持ちが無駄になる』
投稿のなかで「嫌です」と、最初から意志を示している投稿者さん。すでに答えは出ています。ダンナさんが罪悪感を減らすために相談したのだったとしても、あくまでやさしさと受け取ったことにすればいいだけです。
『症状が重いのなら、子どもの将来についての話があるのかも。それ以外の理由なら「嫌だ」と言えばいいだけ』
ここまでをまとめると、みなさんが考えた元妻さんを呼んでもいい条件は、ダンナさんの病気が重篤な場合。そして、子どもに会いたい場合。「大変な俺を見てくれ」アピールは論外です。もしもダンナさんが重篤な病気であれば、嫉妬心はぐっと抑えて許可してあげてほしいところです。子どもに会いたいのなら、短時間にしてもらう。「元妻が子どもの付き添いで来るなら、投稿者さんも同席すればいいのでは。アウェーにならないように、投稿者さんの親御さんも同席だともっといい」という提案もありました。元妻さんの知らない、ダンナさんと投稿者さん共通のお友達でもよさそうです。投稿者さんが元妻さんに会いたくなければ、面会のあいだロビーで待っていてもらうことを条件にするのはどうでしょう。
これ以外であれば、ダンナさんへの回答は「NO」で決まりです。今は見逃してあげても元気になり退院してきたら、「どんな気持ちで元妻さんに連絡したの？」と尋ねておくことをおすすめします。