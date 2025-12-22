“M-1王者”たくろう、優勝を確信した瞬間を明かす 赤木は横綱・豊昇龍のまさかの行動をステージから目撃!?
きのう21日に行われた漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』で優勝したお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が22日、世界に通用するシェフNo.1を決める『CHEF-1グランプリ』の記者会見に大会スペシャルサポーターとして登場。王者の二人が『M-1』で優勝を確信した瞬間を明かした。
【写真】たくろう『M-1』優勝！大阪マンゲキが「本当に本当におめでとうございます!!」
赤木裕（34）、きむらバンド（35）からなる同コンビは、2016年結成。大阪・よしもと漫才劇場（マンゲキ）などを拠点とする。24年に『第54回NHK上方漫才コンテスト』準優勝という経歴を誇る。栄冠から一夜、朝から各局の情報番組などに引っ張りだことなっている2人。この日も、会見場にたくろうの二人が姿を現すと、会場に集まった報道陣から無数のシャッター音が鳴り響いた。
『M-1』決勝では初ファイナリストの2人が、ファーストステージ2位の勢いを生かし、見事に優勝をつかみとった。優勝を確信した瞬間を問われると、赤木は出演順を決める「笑神籤（えみくじ）」を引くという大役を担った大相撲の横綱・豊昇龍が自身のネタの際に、「立ち上がって、柏手を打った」のを目撃した瞬間だったと明かし、会場を笑わせた。
一方のきむらは「もう楽しくて、優勝を良い意味で意識してなかった」と語りつつ、自身の名前が電子掲示板に移った瞬間を見て「青いやつが3枚出た時ぐらいで、『あ、ほんまにいってまうかな』っていう感覚でしたね」と振り返った。
『CHEF-1グランプリ』は、40歳未満の若手料理人がシェフNo.1を競い合う真剣料理バトル。５回目となる今回の対決のテーマは「新・定番」。
