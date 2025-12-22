【ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック「ムニキスゼロ」】 2026年1月23日 発売予定 価格：1パック180円

ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック『ムニキスゼロ』」を2026年1月23日に発売する。価格は1パック180円。

本商品は「ポケモンカードゲーム MEGA」シリーズの最新パック。収録カードには「メガジガルデex」、「ニャースex」などが収録される。

また、拡張パック「ムニキスゼロ」の発売と同時に「スペシャルカードセットメガエルレイドex」も発売。価格は1,980円。

「スペシャルカードセットメガエルレイドex」は、拡張パック「ムニキスゼロ」8パックに加え、キラ仕様のプロモカード「メガエルレイドex」、「パワープロテイン」、メガエルレイドexにつながるキルリアとラルトスのプロモカード、メガエルレイドが描かれたポケモンコインが収録されている。

「ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック『ムニキスゼロ』」の収録カード（一部）

スペシャルカードセットメガエルレイドex

