ポケモンカードゲーム最新拡張パック「ムニキスゼロ」が2026年1月23日に発売
【ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック「ムニキスゼロ」】 2026年1月23日 発売予定 価格：1パック180円
2026年1月23日 発売予定
(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック『ムニキスゼロ』」を2026年1月23日に発売する。価格は1パック180円。
本商品は「ポケモンカードゲーム MEGA」シリーズの最新パック。収録カードには「メガジガルデex」、「ニャースex」などが収録される。
また、拡張パック「ムニキスゼロ」の発売と同時に「スペシャルカードセットメガエルレイドex」も発売。価格は1,980円。
「スペシャルカードセットメガエルレイドex」は、拡張パック「ムニキスゼロ」8パックに加え、キラ仕様のプロモカード「メガエルレイドex」、「パワープロテイン」、メガエルレイドexにつながるキルリアとラルトスのプロモカード、メガエルレイドが描かれたポケモンコインが収録されている。
「ポケモンカードゲーム MEGA拡張パック『ムニキスゼロ』」の収録カード（一部）
スペシャルカードセットメガエルレイドex
2026年1月23日 発売予定
価格：1,980円
(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。