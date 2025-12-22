インスタグラムを更新

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新し、韓国の人気アイドルグループ「SEVENTEEN」でリーダーを務める「S.COUPS（エスクプス）」とのプレゼント交換の様子を公開した。

大谷は投稿とストーリーズ機能を使って、プレゼント交換の動画を公開。これは2020年3月からブランドアンバサダーを務めている「BOSS」の企画によるもので、大谷は絶大な人気を誇る「SEVENTEEN」のエスクプスと記念の“やり取り”を行った。

動画に登場した大谷は、宛名不明のプレゼント箱を「誰からでしょうね」と呟きながら開封。手紙に書かれた名前を見つけると「エスクプスからでした」と明かすと、箱に入っていたクマのぬいぐるみを手にとり「可愛いですね」と喜んだ。続けて英語で「デコイと僕の娘宛ですか？」と語り、笑顔でプレゼントを受け取った。

一方、エスクプスがプレゼント箱から取り出したのは黒の革ジャン。「これは本当に美しい！ 僕に似合いますよね？ ショウヘイが送ってくれました」と、大谷がセレクトした逸品に感謝していた。（Full-Count編集部）