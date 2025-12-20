「もっと上を目ざしたい」スペイン戦で衝撃弾、鳥栖の超新星・新川志音。“友”の欧州移籍も刺激に、スペイン戦で示した己の価値【SBS杯】
［SBS杯］U-18日本 ２−４ U-18スペイン／12月20日／藤枝総合運動公園サッカー場
“夏の風物詩”でもある『SBSカップ国際ユースサッカー』が今年度から冬開催に大会が移行し、12月19 日から静岡県内で熱戦が繰り広げられている。
酷暑の影響でコンディションが落ちる心配や、ゲリラ豪雨で中止や中断を回避できるため、より高いレベルでのゲームが期待されるなか、U-18日本代表は20日にスペインと第２戦を戦った。
今大会から、今シーズンまで湘南を率いた山口智氏が監督に就任。2027年のU-20ワールドカップを目ざすチームの初陣となった。
初戦は静岡ユース（18歳以下の静岡県選抜）に３−０で快勝したなかで、続くスペイン戦は一度逆転したが、同点で迎えた53分に退場者を出した影響で最終盤に連続失点。２−４で敗れ、今大会初黒星を喫した。
バルセロナやレアル・マドリーのBチームに所属する選手なども参加し、強烈な個性を示したスペイン。しかし、日本も決して負けておらず、局面を切り取れば十分に戦えていた。とりわけ可能性を示したのが、25年シーズンはJ２で33試合に出場したFW新川志音（鳥栖）だ。
高校３年生ながらJ２で５ゴールを奪い、今年９月には飛び級で28年のロス五輪を目ざす大岩ジャパンにも招集されたアタッカーは、今大会初戦でも２発の活躍。勢いそのままにスペイン戦でも序盤からアグレッシブに仕掛け、２トップの一角で果敢にゴールを狙った。
12分の同点弾は圧巻。高い位置でFW徳田誉（鹿島）が右サイドでプレスをかけると、新川が鋭い動き出しからボールを引き出す。パスを受けると、中に持ち運んで左足を振り抜いた。
「ニアが空いていなかったので、ファーに蹴ろうと思ったけど、ちょっと上手く当たらなくて、アウト回転がかかった。狙っているところは同じだったんですけど、少し当たるポイントがずれたんです」（新川）
狙いとはやや異なる形のミドルだったが、相手GKの手をかすめてサイドネットに突き刺さった。
その後も得意の裏抜けなどでチャンスに絡み、守備でも献身的なプレスでチームに貢献。53分に２枚目の警告で退場となったアンカー・鈴木楓（FC東京U-18）のポジションを埋めるべく、新川は57分に交代となったが、個人のパフォーマンスとしては目を見張った。
だが、本人は今日のプレーに納得していない。
「（相手を）背負った際にボールを奪われることが自分の課題だったんですけど、今日はなかなか奪われなくて、そこは良くなったと思う。ただ、まだまだスペインに対してできるところはあったし、そこは映像を見直して改善していきたい」
さらに上へ――。新川を駆り立てるのは、さらなる成長を目ざしているからにほかならない。同じタイミングで活動がスタートするU-22日本代表は、年明けからU-23アジアカップに出場するが、自身は招集外。さらに19日に熊本からフランクフルトへの完全移籍が発表されたFW神代慶人は同学年で、ライバルのステップアップも「刺激になっている」（新川）。
そうした環境が自分を突き動かしており、U-20ワールドカップだけに目標を留めていないのもそのためだ。
「U-20ワールドカップもそうだけど、もっと上を目ざしたい。ロス五輪もそうだし、A代表も見据えてやっていかないと、自分の成長が止まってしまう。もっともっと高いレベルでやれるようにしたい」（新川）
可能性は無限大。貪欲に次のステージを見据える新川は、ネクストシーズンにどのような進化を遂げていくのか。“鳥栖の超新星”から目が離せない。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【動画】U-18日本代表の新川志音がスペイン相手に豪快な左足弾！
