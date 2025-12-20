ß·Ìî¹°Ç·¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¡¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯2·î4ÆüCDÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢2·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2021Ç¯6·î¤Ë±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ÙÂè1¾Ï¤¬·à¾ì¸ø³«¡£¥Ï¡¼¥É¤Ç¥ê¥¢¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀïÆ®±é½Ð¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê²ñÏÃ·à¡¦¿´ÍýÉÁ¼Ì¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
²»³Ú¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ß·Ìî¹°Ç·¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ÁÔÂç¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËËÂ¤°¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î½ÉÌ¿¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£
OST¤Ï¡¢[Alexandros]¡¦Àî¾åÍÎÊ¿¤ÈSennaRin¡Ê¥»¥ó¥Ê¥ê¥ó¡Ë¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÁÞÆþ²Î¡ÖENDROLL¡×¤ÎËÜÊÔÊÔ½¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ä¡¢¸ò¶ÁÁÈ¶Ê·Á¼°¤Î·àÈ¼¤ò´Þ¤àÁ´14¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë²¸ÅÄ¾°Ç·»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤¤ª¤í¤·¡¢»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î4Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ÊLP¡Ë¤âÈ¯Çä·èÄê¡ÊÁÞÆþ²Î¡ÖENDROLL¡×¤Ï¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò¼ýÏ¿¡Ë¡£¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²»¼Á¤¬¡¢¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£Âè1¾Ï¤òÄ¶¤¨¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢²»¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂÔË¾¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡½¤ÎËâ½÷¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·
2026Ç¯2·î4ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRML-1143
»ÅÍÍ¡§CD1ËçÁÈ¡¢»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹ÉÕ
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/SRML-1143
¡ãCD¼ýÏ¿¶Ê¡ä¡¡·×14¶Ê
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.1: MOB
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.2: ILE
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.3: SUI
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.4: TGU
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.5: NDA
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.6: MHA
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.7: THA
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.8: WAY
¡¦ ENDROLL ¡¡¡¿¡¡Àî¾åÍÎÊ¿ [Alexandros]¡ßSennaRin
Â¾
·×14¶Ê
Å¹ÊÞ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
²¼µÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢°Ê²¼ÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CD¹ØÆþÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¡¡
A-on¡§2£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥é¡õ¥³¥ó¥»¥×¥ÈEPÏ¢Æ°ÆÃÅµ¡¡¡¡
¾åµ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëSennaRin¡ÖLOSTandFOUND¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ï¢Æ°ÆÃÅµ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢Æ°ÆÃÅµ¡§¸÷¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·»þ¤ÎÉÕÍ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LP
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡½¤ÎËâ½÷¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·
2026Ç¯3·î4ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRML-1144¡Á5
»ÅÍÍ¡§LP2ËçÁÈ
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/SRML-1144
LP¼ýÏ¿¶Ê¡¡·×14¶Ê
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.1: MOB
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.2: ILE
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.3: SUI
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.4: TGU
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.5: NDA
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.6: MHA
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.7: THA
¡¦ [THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.8: WAY
¡¦ ENDROLL¡¿Àî¾åÍÎÊ¿ [Alexandros]¡ßSennaRin
Â¾
·×14¶Ê¼ýÏ¿
LP¹ØÆþÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¡¡
A¡¼on¡§¥¯¥ê¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊÌó12Ñ³Ñ¡Ë
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¡§¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê·¿
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼Â»Ü¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó¡¡
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡½¤ÎËâ½÷¡Ù
¸ø³«¡§2026Ç¯1·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
¡ãSTORY¡ä
U.C.0105¡¢¥·¥ã¥¢¤ÎÈ¿Íð¤«¤é12Ç¯--¡£
°µÀ¯¤ò¶¯¤¤¤ëÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·À¯ÉÜ³ÕÎ½¤Î°Å»¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÄñ¹³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢°ìÇ¯ÀïÁè¤ò¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤¹¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡£Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
Ï¢Ë®·³¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤Ï¼«¤éÎ©°Æ¤·¤¿¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É²ñµÄ¤Î»Ù±æºîÀï¤È¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼ÝÓÌÇ¤Î½àÈ÷¤¹¤ëÃæ¡¢·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥è¥¯¥µ¥ó¤«¤éÌ©Ìó¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¢¥±¥Í¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥®¥®¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£
©ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡½¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://gundam-official.com/hathaway/