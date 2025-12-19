令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

12月17日（水）に放送された同番組では、さらば青春の光・東ブクロが、森香澄と岡田紗佳にどうしても確認しておきたい「男女の疑問」をぶつける企画が行われた。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

【映像】森香澄＆岡田紗佳、モテ男芸人の“特殊すぎる性癖”に悲鳴！「きつい」「キモ」とガチ拒絶

今回、東ブクロが2人にどうしても確認したいというのが「女性の匂いに関する疑問」。

「女性が耳クソとか鼻クソを取っているところを見たことがない」と切り出した東ブクロ。あろうことか、女性に対して「耳クソを取ってよ。それを嗅がせて」とお願いすることがあるという特殊すぎる性癖を告白すると、森と岡田は顔をしかめ、「きつい！」「キモ」と思わず悲鳴を上げる。

「なぜ嗅がせてくれないのか？」と不満げに疑問をぶつける東ブクロだったが、2人は「嫌だから」と即答。

岡田が「じゃあ自分のを嗅げばいいじゃないですか？」と正論で返すと、東ブクロは「自分のを嗅ぐのが好きやねん。耳クソはなんでこんな匂いがするんやろと思う。女の子の耳クソも同じような匂いがするのか確かめたい」と、謎の熱弁を繰り広げた。

これに対し森は「それに蛙化しちゃうかも」とバッサリ。「それを知りたいと思っていること自体がキモい」と鋭く指摘した。

さらに、女性の普段は見られない部分を見たいという東ブクロは「歯間ブラシも『アレくれ』って言う」と語ったが、2人はまったく共感できない様子。岡田は「女子に限った話じゃなくて、男性がやっていても嫌だ」と猛烈な非難を浴びせた。