¥ï¥¿¥Ê¥Ù¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬²þÌ¾¡ª¡Ö¶â¤Î¹ñ¡×ÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬±Ñ¸ì£´Ê¸»ú¤Ë¡ÄÍýÍ³¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¶â¤Î¹ñ¤ÎÅÏÉô¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê31¡Ë¤¬19ÆüÇÛ¿®¤ÎTBS¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¶â¤Î¹ñ¤Î¤¿¤Þ¤ËÊÉ¤É¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖXENO¡×¡Ê¥¼¥Î¡Ë¤Ø¤Î²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
5ÆüÇÛ¿®²ó¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÎÅÏÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤«¤éµÒ¤«¤é¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ý¿ÍÃç´Ö¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤âÈ¯¸À¤äÂÖÅÙ¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬±ê¾å¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é¼¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¡¢ÅÙ¡¹µ¯¤³¤ë·ù¤ï¤ì¥à¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î¡Ö´Ý¤Ã¤³¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°õ¾Ý¤Î·ÝÌ¾¤È¼ÂÂÖ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¿ä»¡¡£¤½¤â¤½¤âÅÏÉô¤ÎÀ³Ê¤¬°¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅÏÉô¤ÎÈÜ¤·¤¤ÉôÊ¬¡¢¡È¹õ¤¤¡ÉÉôÊ¬¤âÈ¿±Ç¤·¤¿·ÝÌ¾¤Ë²þÌ¾¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¤«¤é¿··ÝÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å12ÆüÇÛ¿®²ó¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²þÌ¾°Æ¡¢ÁêÊýÅíÂô·òÊåÈ¯°Æ¤Î²þÌ¾°Æ¡Ö¤±¤à¤·¡×¡Ö°òÃî¡×¡ÖAgeha¡×¡Ö¤¤¤¬¤°¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¸õÊä¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÇÛ¿®¤Ç¤Ç¤â°ú¤Â³¤¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é²þÌ¾°Æ¤òÊç½¸¡£¿ô¤¢¤ë¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÅÏÉô¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÖXENO¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
XENO¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦ÉðÁê¹âÌîµåÉô½Ð¿È¡£ÁêÊý¤ÎÅíÂô·òÊå¡Ê32¡Ë¤È¤È¤â¤Ë17Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¥Ä¥®¥¯¥ë·Ý¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×Í¥¾¡¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥é¥Õ¥¿¡¼¥Ê¥¤¥ÈÂè7²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡×Í¥¾¡¡¢¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ª¾Ð¤¤No,1·èÄêÀï2025Í¥¾¡¡×¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£