【ほっともっと･年間販売数ランキング】2位から揚弁当、3位チキン南蛮弁当 今年の定番弁当「1位」は?

持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto (ほっともっと)」を展開している株式会社プレナスは、「ほっともっと」2,425店舗の「年間販売数ランキング」(2025年)を発表。(集計期間:2025年1月1日〜2025年12月7日)。販売数が多かった“定番弁当トップ5”と“期間限定弁当トップ5”の2つの部門に分けて発表された。

〈「ほっともっと」定番弁当ランキング〉

1位 のり弁当

※『特のりタル弁当』を含む

のり弁当

2位 から揚弁当

※『4コ入り から揚弁当』『6コ入り から揚弁当』の合算

から揚弁当

3位 チキン南蛮弁当

※『九州チキン南蛮弁当』を含む

チキン南蛮弁当

4位 肉野菜炒め弁当

肉野菜炒め弁当

5位 ドラえもんランチ(ふりかけ/カレー)

ドラえもんランチ ふりかけ

ドラえもんランチ カレー

〈「ほっともっと」期間限定弁当ランキング〉

1位 海鮮天丼(3月･8月発売商品)

海鮮天丼

2位 アジフライのりタル弁当(4月発売商品)

アジフライのりタル弁当

3位 焼肉ビビンバ(2月発売商品)

焼肉ビビンバ

4位 牛すき焼き弁当(10月発売商品)

牛すき焼き弁当

5位 ビーフカットステーキ重(3月発売商品)

ビーフカットステーキ重

担当者は「『のり弁当』は『ほっともっと』の不動の人気ナンバーワンメニューです。ごはんの上におかか昆布とのりをのせ、衣はサクサク、身はホクホクの白身魚のフライと食べ応えたっぷりのちくわ天を盛り付けました」とコメント。

期間限定弁当1位の『海鮮天丼』については、「エビの天ぷら2尾、イカの天ぷらなどの海鮮天ぷらと、野菜3種の天ぷらを味わえる贅沢な天丼です。昨年に続き、期間限定弁当ランキング1位となりました」とコメントした。