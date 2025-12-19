&TEAM（エンティーム）のEJ（ウィジュ）、NICHOLAS（ニコラス）、MAKI（マキ）、FUMA（フウマ）が、韓国のファッション誌『Marie Claire Korea』1月号に登場。シックなスタイリングで話題を集めている。

■&TEAMの4人が『Marie Claire Korea』に登場

冬らしい装いに身を包み、クールな雰囲気を纏って登場した4人。EJは顔の小ささとスタイルの良さが引き立つホワイトのハイネックにブラウンレザーのロングコートを合わせ、大人っぽいスタイリング。NICHOLASは金髪とのコントラストが映えるオールブラックのコーディネートで、2枚目ではEJとNICHOLASが並び、カメラを見下ろすように視線を送った。

FUMAはシャツにブルーのステッチがポイントになったブラックジャケットを重ね、3枚目のソロショットでは、色味を抑えたナチュラルなミュートメイクと儚げな表情が際立つ。そしてブロンドのスパイキーショートヘアが目を引くMAKIは、シャツにネクタイ、ノーカラージャケットのスタイリング。ハーフパンツで最年少メンバーらしい活発さを見せつつも、鋭い視線を放ち大人の色気も感じさせた。

SNSでは「大人の色気が爆発してる」「めちゃクールでかっこいい」「スタイル良すぎ」「この組み合わせ初めてじゃない？」「かっこよすぎやろ…」「モノトーン衣装も最高」「見下ろされる角度めちゃ良い」「マキのスパイキーショートいいね」など、新鮮な4人のビジュアルが反響を集めている。

