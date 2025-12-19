SUPER EIGHT横山裕（44）が、18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。毎日の生活のリズムから性格の一端をのぞかせた。

お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）による事前のインタビューのVTRが流された。

横山は「俺、絶対に遅刻しないんですよ」。そして。「それは、10秒カウントする以内に起きないと死ぬと決めているから」と理由を話した。

朝のルーティーンは「まず水1杯飲む。そこから8キロ以上走るって決めているんですよ。で、筋トレの決まったメニューをして、サウナに12分以上入って、水3杯飲んで」。福田が「ドラマとかだと、朝早かったりするじゃないですか」と聞くと、「だから（朝の）6時半とかにジムに行く。（ルーティン通りにしないと）気持ち悪いねん、負けた気になる」と話した。

再び福田が「例えば全然寝ていないけど、10秒以内に起きて、ベッドに戻りたいな、とか思いません？」。横山は「思う」。続けて福田が「戻ったら負け？」と聞くと、横山は「死ぬから」と即答した。「考えたらあかんねん。決めたら動かな」とストイックな面をあらわにした。