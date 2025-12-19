12月19日に公開を迎えた『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』より、ジェームズ・キャメロン監督やキャスト陣が作品の魅力を語る特別映像が公開された。

本作は、全世界歴代興行収入ランキングで第1位の『アバター』、同ランキングで第3位にランクインしている『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』に続く、シリーズ第3弾。前2作に続き、ジェームズ・キャメロンが監督を務めた。

パンドラへ“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（サム・ワーシントン）はナヴィのネイティリ（ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、人類と戦う決意をする。2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では家族を築いたジェイクらが海へと戦いの場を移し、愛する者のために人類と対峙。侵略を退けることに成功するが、長男の命を奪われるという大きすぎる犠牲を伴った。そして最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラを憎むアッシュ族のヴァラン（ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み襲来し、かつてないスケールで“炎の決戦”が勃発する。

公開された映像は、ナヴィのコスプレをする大勢のファンや、世界各地がアバターカラーの青に染まった様子など、本作がいかに世界を熱狂させてきたかが一目でわかる映像とともに、ゾーイ・サルダナの「『ウェイ・オブ・ウォーター』は壮大で圧倒的だった。最新作はそれをはるかに凌駕する」という強い自信が伝わる言葉から始まる。家族の運命とパンドラの未来を懸けた“炎の決戦”が描かれる最新作だが、キャメロンは「前2作を通じて描いたアドベンチャーの集大成だ」と言及。その言葉どおり、本作ではナヴィと人間の熾烈な争いが、“第一章のクライマックス”として描かれる。

そして、そのドラマの集大成を支えているのが、これまで以上にスケールアップを遂げた“映像体験”と“アクション”。サリー家とともに立ち上がるロナル役のケイト・ウィンスレットは、「テクノロジーがようやく監督の脳に追いついた。彼の空想が完全再現された」と、技術の進化によってさらに広がりを見せるパンドラについて語る。キリ役のシガニー・ウィーバーも「監督は映像革命を起こして、何もないステージを美しい惑星に変えた」とキャメロンが築き上げた前人未到の映像世界を絶賛。これまでも観客に没入感のある映像体験を贈ってきた本シリーズだが、キャメロンが「新しい映像体験を創るには進化するしかない」と語っているように、最新作では進化した3D技術によって世界観のスケールと細部のリアリティが飛躍的に高まり、まるでパンドラの世界に身を置いたかのような臨場感が味わえる仕上がりとなっている

そんな映像体験に迫力をもたらしているのがスペクタクルアクション。ジェイク役のワーシントンは「キャメロン監督ならではのアクション映画でありつつ、誰も見たことのない映像が広がる」と語る。公開された映像にも、疾走感と重厚さを兼ねそろえた空中アクションから、炎が画面いっぱいにうねり上がる戦いなど、ダイナミックなアクションがフルスケールの映像で広がっている。

