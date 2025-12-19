約320万円のトヨタ新「“MT”商用バン」？

トヨタのスペイン法人は2025年11月9日、LCV（ライト・コマーシャル・ビークル=小型商用車）「プロエースシティ バン」の2026年モデルを発表しました。

プロエースシティは、トヨタが欧州で展開する商用車「プロエース」シリーズの最小モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「“MT”商用バン」です！ 画像で見る（77枚）

シトロエンやプジョー、フィアットなどを傘下にするステランティスグループが設計・生産した車両をトヨタの販売網で展開するOEM（相手先ブランドによる生産）車で、都市部での取り回しや積載性、運用コストの面で有力な選択肢となっています。

商用ユースに特化したバン仕様のほか、乗用仕様として「プロエースシティ ヴァーソ」も展開しています。

スペイン市場に導入されているプロエースシティバンのパワーユニットは1.5リッター直列4気筒ディーゼルエンジンまたは電動モーター（バッテリー電気自動車＝BEV）の2種類です。

ディーゼル車は最高出力110馬力を発生、6速MTと組み合わせています。BEVは最高出力136馬力、バッテリー容量50kWhで、1充電走行距離330kmとなっています。

シートレイアウトは前席（2座または3座）のみ。後席の設定はありません。今回発表された2026年モデルでは、助手席を格納できる機能が加わり、積載容量を柔軟に向上させることが可能になりました。

また、装備差によるグレードはこれまで「GX」と上位の「VX」の2種類でしたが、その中間に位置する新たなグレードとして「GX Plus」が設定された点も2026年モデルの特徴です。

GX Plusの装備内容はGXの装備に、Apple CarPlay／Android Auto対応の10インチタッチスクリーンが加わります。

ボディカラーは、ホワイト、シルバー、ブラックの全3色を設定。価格はディーゼル車が1万7576ユーロ（約320万円）から、BEVが2万2022ユーロ（約400万円）からとなっています。